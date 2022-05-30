台中2至12歲及和平居民普發快篩啟動，2.19萬支快篩試劑，今天出動專車直達、運抵和平區公所。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中2至12歲及和平居民普發快篩啟動，2.19萬支快篩試劑，今天出動專車直達、運抵和平區公所。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中2至12歲及和平居民普發快篩啟動，2.19萬支快篩試劑，今天出動專車直達、運抵和平區公所。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市針對全市2歲至12歲兒童及和平區全區居民，每人普發2劑快篩試劑，相關發送作業今天啟動。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

真的好貼心。台中市針對全市2歲至12歲兒童每人普發2劑快篩試劑，考量和平區位處山區，醫療資源相對不夠充足，因此全區不分男女老幼，近1.1萬人全部發給2劑快篩，2萬1900支快篩試劑，30日由民政局調派專車送抵和平區公所，並由區長吳萬福、南勢里長蔡金火，陪同副局長徐照山，發送給南勢里里民，讓孩童家長及和平偏鄉居民能多一份安心。

民政局長吳世瑋表示，市府在快篩試劑量能允許下，規劃優先從偏鄉、保護力較缺乏者開始普發試劑，除2至12歲的孩童外，考量和平區居民因醫療資源相對不夠充足，每人普發2劑快篩，以兼顧偏鄉居民權益。

吳世瑋指出，台中市和平區地廣人稀且聚落間距離相隔遙遠，醫療資源相對匱乏，先前市府已啟動「照護和平計畫」，將快篩試劑、PCR試劑與藥物等防疫物資，送往和平區；「快篩陽經診斷視同確診」新制上路後，快篩試劑需求大增，因此市府優先撥配2萬多支快篩，協助和平區公所進行家戶普發，一起守護原鄉、力抗疫情。

吳萬福表示，感謝市長盧秀燕關心、照顧偏鄉居民權益，下午區公所立即派出專車載運試劑轉送往梨山地區，並同步啟動全區普發作業，希望和平地區能平安渡過這一波疫情。

徐照山指出，市府「守護孩子2-12歲快篩試劑發放計畫」，共分成4大管道發放，和平區快篩試劑送達後，後續由區公所轉交各里辦公處，通知里民領取；另外，居托中心、托嬰中心，則由中心轉交家長；至於幼兒園、國小，由園方、校方通知家長，有需要即可前去領取，亦可等恢復實體課程時再一併到校或到園領取。

扣除幼托、教育體系的在校發放名冊，其餘由民政區里系統造冊後發送，預計31日提供各區2至12歲在家自己照顧的兒童名冊，各區公所至市府領回快篩後，分送至各里辦公處，6月1日起，由各里辦公處依名冊通知家長前來領取。