印度商工部最新統計數據顯示，2021-2022財年，美國超過中國成為印度最大的貿易夥伴。印媒認為，這反映出印美兩國之間不斷加強的經濟聯繫。印度貿易官員則表示，印度已加入由美國領導建立的印太經濟框架（IPEF）倡議，這一舉措將有助於進一步促進印美經濟關係。

據《觀察者網》引述印媒報導，2021-2022年，美國和印度之間的雙邊貿易額為1194.2億美元，印度與中國雙邊貿易總額為1154.2億美元。美國也是印度為數不多的貿易順差國之一，2021-2022年，印度對美國的貿易順差達328億美元，相較之下，印度對中國路長期處於逆差狀態，2021-2022財年對華逆差增至729.1億美元。

報導說，印度有13.9億人口，是世界第3大消費市場和增長最快的市場經濟體，擁有無與倫比的「人口紅利」，為美國和印度公司在技術轉讓、生產、貿易和投資提供了巨大機會。

印度出口組織聯合會副主席哈立德．汗（Khalid Khan）表示：「在未來幾年，印度和美國之間的雙邊貿易將繼續增長。印度已加入了由美國領導建立的印太經濟框架（IPEF）倡議，這一舉措將有助於進一步促進（印美）經濟關係。」

據印媒《德干先驅報》（Deccan Herald）披露，美方曾對印太經濟框架啟動的官方正式聲明文本進行修改，以減輕印度的一些顧慮，隨後莫迪同意參加啟動儀式。印媒分析稱，印度對於加入印太經濟框架的顧慮在於，並不希望被視作「為了抗衡中國而加入」。

據中國商務部發言人曾表示，中印雙邊貿易額達到1257億美元，同比增長43%，互為重要的經貿合作夥伴，未來經貿關係也具有較強韌性和巨大潛力。