男藝人納豆（林郁智）今年1月因腦出血緊急送醫開刀治療，所幸在女友依依的陪伴下康復出院，並於本月9日向外界報平安。今（30日）依依在臉書發布慶祝30歲的影片，除了和男友一起在高檔飯店歡度，也透露納豆現在的無力狀況；而納豆為依依許下的願望，讓外界看得內心超甜。

依依今（30日）在臉書上傳慶生片，表示：「生日快樂，我30歲了！在這一年，我真的是一夕之間長大了很多，了解了這平凡的日常，才是最寶貴的，謝謝我的生日，有我愛的人陪伴！30快樂！」畫面中，依依透過鏡頭紀錄當天的行程，一開頭就貼心地叫納豆起床，再替對方量血壓、餵藥；完成後兩人出門做復健，和訓練師的對話中，依依透露納豆現在肌肉無力，「連穿內褲也會跌倒」，不過訓練師回應：「現在狀況很好，先給自己半年修復時間，不要給自己太多壓力」。

做完復健後，依依送納豆和導演北村豐晴聚餐，結束後再於飯店慶生，如此緊湊的行程讓依依忍不住嬌嗔：「為什麼我工作跑來跑去，你去度假、跟朋友吃飯，我還要帶你去住飯店呢？」納豆聽完表示因為自己辛苦了很多年，現在該角色對調，並對依依送上飛吻，小倆口的互動超閃。

陪伴納豆度過人生難關，依依坦言一夕之間長大很多，領悟到平凡的日常是最寶貴的，很開心生日有最愛的人相伴，大方地將生日願望交給男友許，納豆主動曬恩愛，第一個願望是「希望我的北鼻一年比一年漂亮」，逗得依依樂開懷；納豆再許第二個願望「有更多更多人愛她，但她只愛我一個」，第三個願望則留給依依，最後小倆口甜蜜地吃蛋糕，親密地互動讓人稱羨。