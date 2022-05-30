新華社報導，大陸國家廣電總局日前發布《廣播電視和網路視聽領域經紀機構管理辦法》，要求廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員應當嚴格規範資訊發布，不得發布或者雇傭行銷號發布引發粉絲互撕、拉踩引戰等有害資訊，不得以打賞排名、刷量控評、虛構事實、造謠攻擊等方式進行炒作，不得以虛假消費、帶頭打賞、應援集資等方式誘導粉絲消費。

管理辦法要求，廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員，應當加強對服務物件官方粉絲團、後援會等帳號的日常維護和監督管理。相關帳號應當經過經紀機構授權或者認證。經紀機構不得授權未成年人擔任相關帳號的群主或者管理者。

根據管理辦法，經紀機構、經紀人員應當引導和規範粉絲行為，不得組織侵犯他人合法權益、損害未成年人身心健康、擾亂社會正常秩序等活動和集會。管理辦法指出，廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員應當依法對服務物件代言的廣告進行審核，不得為內容違法的廣告合作提供經紀服務。

管理辦法還指出，廣播電視和網路視聽領域經紀機構、經紀人員為未成年人提供經紀服務，應當事先征得其法定監護人同意。不得以恐嚇、誘騙或者收買等方式為未成年人提供經紀服務。