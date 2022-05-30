總統府疫情燒不完，總統府發言人張惇涵今（30）日表示，自5月28日至今日，總統府新增13名確診案例，包括5名總統府員工、3名國安會員工、4名總統警衛室勤員，以及1名憲兵。

張惇涵表示，其中，總統警衛室匡列1名同寢室密切接觸者，憲兵營則匡列4名同寢室密切接觸者，基於維安考量，依醫療團隊建議，先進行隔離。

上述案例近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府及國安會各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。