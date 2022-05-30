法國新任外長柯隆納今天突訪烏克蘭，為法國在俄烏戰爭後派出最高層級官員。柯隆納造訪布查鎮時表示，法國將盡力讓和平重返。稍晚她將會見總統澤倫斯基，預計聚焦烏國農產品出口。

法國新任外長柯隆納（Catherine Colonna）今天早上啟程造訪烏克蘭首都基輔，也是俄國自2月24日侵犯烏克蘭以來，法國訪烏最高層級官員。

此行任務，就如柯隆納一早在推特發文上所寫：「抵達烏克蘭，為了彰顯法國對烏克蘭人民的支持。」

柯隆納訪視平民曾遭俄軍屠殺的基輔郊區布查鎮（Bucha）時向記者說道：「這種事不應該發生，也不能讓它再次重演」。她強調，「法國與其朋友、盟友站在一起，並將盡一切可能讓和平重返」。

布查鎮慘案後，法國首先派出調查人員搜集戰爭罪的證據。據柯隆納表示，法國將派出第二批團隊繼續協助烏克蘭當局推進司法程序。

法國外交部稍早表示，柯隆納將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，並特別就「烏克蘭穀物及油品出口受阻所造成的缺糧實質風險」進行討論。

由於烏國西南部黑海沿岸的戰略港口敖德薩（Odessa）被俄軍控制，使得烏國農產品出口全部停擺，也導致歐、非多國出現物價上漲甚至缺糧風險。

此外，柯隆納也將向烏克蘭當局轉交消防車與救護車等平民安全設備。

一週多前才走馬上任的柯隆納首次出訪對象為德國，當時她強調並未與俄羅斯作戰，但重申將加強對烏克蘭長時間且全面的援助。