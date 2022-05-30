數學補教名師張旭為推廣數學知識，突發奇想在成人網站Pornhub開設頻道，還上傳了微積分教學影片，一時知名度大開；不僅觀看數曾高達170萬人次，更成功賺進一年750萬元的報酬，而影片中負責擦黑板的「板妹」，每次都會成為網友討論的焦點。張旭近日更遠赴美國洛杉磯出差，直接找來Pornhub上的「600大」金髮AV女優當板妹，讓台下拍攝的學生目光都被吸走，凍未條直接跟AV女優「要電話」。

張旭老師時常在YouTube上傳微積分教學影片，負責擦黑板的「板妹」時常成為網友討論焦點。近日他遠赴美國洛杉磯，竟找來當地Pornhub的金髮AV女優當板妹，只見女優穿白色低胸小可愛，拿著板擦上台幫張旭老師擦黑板，讓台下負責拍攝的學生噴鼻血凍未條，還請AV女優直接把電話寫在手臂上，讓張旭老師當場笑罵學生：「搞什麼鬼？到底有沒有專心上課！」，讓網民看倌們不禁莞爾。

（影片來源取自《數學老師張旭》若有移除請見諒）

張旭隨後也介紹該金髮女優的身分，原來她的藝名叫「Lena Andersson」，原名叫「Blaire Ivory」，是Pornhub排名前600大女優。張旭還大讚這次和該女優的合作非常愉快，因為「要她做什麼就做什麼，要她做幾次就做幾次」，他強調要求是指「擦黑板」。他還誇說，女優本人不但漂亮，而且身材非常高挑。只見漂亮女優小姐姐擦黑板的時候直接高過張旭老師的頭，萌反差的視覺效果滿點。

洛杉磯在地金髮女優身材高挑長相甜美，亮麗外型讓拍攝的學生凍未條。（圖／取自數學老師張旭YouTube頻道）

女優拿棒棒糖風情萬種的性感模樣，讓網友們暴動喊「學習使我快樂」。（圖／取自數學老師張旭YouTube頻道）

影片曝光後，連網紅郭鬼鬼都來留言回應：「又正又白又瘦又長~根本天菜阿!!!期待瑟瑟的畫面」；網友們紛紛暴動噴鼻血直喊：「學習使我快樂」、「要是當初這樣上課我工數早就大師級了」、「就算世界末日也沒人能阻止老師算數學」、「請到Ivory也太猛了吧。」