曾為省府員工宿舍的台中霧峰光復新村，近年轉型為青年創業基地，已有54個青創店家或工作室進駐，形成青創聚落，也成為新興觀光旅遊景點。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

曾為省府員工宿舍的台中霧峰光復新村，近年轉型為青年創業基地，已有54個青創店家或工作室進駐，形成青創聚落，也成為新興觀光旅遊景點。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

光復新村總計有70個創業空間、已陸續進駐54位店主，今年將再釋出14個創業空間。（勞工局提供／謝瓊雲台中傳真）

為了鼓勵青年返鄉創業、活化光復新村空間，近年台中市政府勞工局推動「摘星青年、築夢台中」創業基地進駐計畫，70個創業空間、已陸續進駐54位店主，今年將再釋出14個創業空間，即日起至6月15日止受理申請，7月將公告錄取名單，勞工局長張大春歡迎有志創業青年踴躍投件、參加徵選。

台中霧峰光復新村過去曾是省政府教育廳、衛生處、印刷廠等單位的員工眷屬宿舍，生活空間規劃設計採低人口密度、高綠地比，十分宜人，也因先有光復新村成功「造鎮」經驗先例，省府隔年才接續在南投市與草屯鎮之間，打造中興新村官方宿舍。

光復新村目前也是台中青年摘星計畫中，占地最廣的一處基地，空間內現有54家商店或工作室，創業型態多元，有藝術創作、文創手作、餐飲及攝影等，整體空間保留眷舍風貌，結合藝術、創作、設計、樂活等概念，近年逐漸成為台中市新興旅遊景點。

張大春表示，青年進駐青創基地的4年間，市府除提供創業諮詢輔導、各類培力課程，也可申請競爭型創業獎勵，補助包含參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎或創業補助計畫結案、數位行銷廣告、通過商標或專利申請及伴手禮包裝設計等費用；且體恤青年創業初期階段，再優惠第1年減免50％房屋租金。

勞工局表示，凡年滿20至45歲足歲以下青年，申請人及其合夥人不具任何事業體的代表人或負責人身分者，均可提出申請，歡迎全國創業青年進駐台中市，並藉優惠補助全力衝刺事業。詳情可至「台中市青年一站式創業入口網」及「摘星青年、築夢台中」FB粉絲專頁查詢，亦可電洽勞工局創業服務平台04-22555948、光復新村創業青年服務中心0966-523671或勞工局04-22289111分機35623、35624詢問。