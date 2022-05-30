金屬機殼廠可成（2474）公告庫藏股買回進度，累計本波庫藏股已經買回15,286張，相當於執行率突破六成，達61.14％，距離100％的執行率還差9,714張，由於適逢端午節連假，可成僅剩4個交易日追加庫藏股進度，是否完全達陣，本周買回速度是關鍵。

可成本次庫藏股預計買回25,000張，執行日期為4月7日至6月6日，因適逢端午節連假，距離截止日只剩下4個交易日，本周買回自家股票的速度攸關是否完全達陣。

可成30日盤後公告庫藏股買回進度，本次買回張數達2,629張，平均買回價位為164.41元，累計這一波庫藏股執行以來，可成已經買回自家股票15,286張，占公司已發行股數2.09％。

可成上周召開股東常會，順利通過去年度決算表冊、10元的盈餘分配案，董事長洪水樹盼望三至五年內交出轉型成績單。

截至今年第一季底為止，可成帳上現金達414.2億元，每股淨值達215.15元，目前股價低於每股淨值。