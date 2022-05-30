一名女子表示，媽媽把505萬元存進郵局，結果存到忘記，放了37年後才領出來，結果一看金額傻眼，竟然還是505萬，完全沒有利息，因此想詢問這樣正常嗎？

這名女網友昨(29)日在網路論壇《Dcard》表示，媽媽前兩天去郵局辦事，專員告知她有另外一筆存款，這時媽媽才想起37年前的存款，後來專員幫忙終止帳戶，終止完成後媽媽竟然只拿到505萬元，沒有任何利息。

原PO說，由於媽媽當下沒有多問，加上隔天又遇到郵局休息，因此很擔心，她好奇詢問大家，沒有利息是正常的嗎？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「505萬在30幾年前，算很大的錢了吧？」、「在30幾年前505萬直接在市區置產，現今不知翻多少倍了，卻拿去存起來…」。

還有網友忍不住驚嘆「可以存到忘記，你家一定很有錢，可以開始認岳母了嗎？」、「我存五百塊在郵局就不會忘記，你媽存五百萬跟我說忘記」、「40年前的500萬可以忘記，你們家是多有錢」、「這是什麼富人的玩笑嗎」。

有內行網友指出，100萬有利息，超過100萬之後不計息，放100年也是一樣；也有網友猜測，媽媽應該是存了500萬，拿回505萬，多的那5萬就是利息；還有在郵局上班的網友指出，活存就是只用100萬算利息，每年給2次（自動匯入），而且利息都電腦算的，不會少給。

根據中華郵政官網說明，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算），超過部分不計利息。存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。