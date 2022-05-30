資金有限的情況下，買房經常在屋齡、地點等做取捨。一名從小在台北市長大的女網友，近期看中一間台北總價3000萬以下的40年電梯大樓，但又猶豫是否要選擇林口新成屋，想聽聽其他網友的意見。底下留言看了分成兩派，一派主張「地點」才是考量重心，另一派則建議新成屋。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，她最近在台北市相中一間屋齡近40年的電梯大樓，價錢近3000萬，考慮貸款買下，不過也猶豫是否要買新北市或林口的新成屋。

兩者之間，一個是犧牲地點，選擇嶄新的物件；另一個則位於首都台北市，卻屋齡較高。她表示，自己一直都住在台北市，對其他地方不大了解，「請問各位對將近40年的大樓有什麼想法？想聽聽大家的意見」。

文章一出，掀起網友討論，一派網友認為地點最重要，尤其台北還是她熟悉的生活圈，「三千以內，40年，台北市，其實已經不容易買到了」、「我是原住在台北，後搬到外縣市的人，我會建議千萬別搬出台北，超後悔的」、「只要地點好，屋齡就不是問題」、「住北市的好處就是交通方便，省通勤時間，公共建設完善，醫療資源豐富」、「買台北吧！要跌的時候至少台北抗跌一些」。

另一派網友則力推新房，「來林口住！我也是一直住台北的」、「不會買40年大樓，看起來好髒，回家Kimochi都很差」、「買了自然會開始去熟悉環境啊」、「3000內我會去買新的」。