遠在俄羅斯有一對「變態夫妻」涉嫌對兒女進行性實驗長達8年，不但拍攝一家人4P的淫亂影片，男子向警方通報時竟宣稱自己女兒遭陌生人性侵。夫妻倆扭曲又狂妄的行徑令人髮指，目前他們已被逮捕入獄，未來恐將面臨無期徒刑的懲罰。

綜合外媒報導，駭人性虐童案發生在俄羅斯西部大城薩馬拉(Samara)，一對疑似患有戀童癖的夫妻安德烈（Andrey Glasnov）與埃琳娜（Elena Glasnova）長年輪姦自己的心頭肉，兩位分別13歲和10歲的兒女。報導指出，父親安德烈從女兒5歲開始就對她伸出魔爪，8年來總共施以15次性暴力。此外，安德烈就連兒子也不放過，進行至少4次性暴力。

Vile Russian mum, 36, 'filmed abuse of son and daughter for sexual experiments'https://t.co/OeCpivwtiR pic.twitter.com/Nr7ZiymUMC — Daily Star (@dailystar) May 28, 2022

警方從房內搜出一系列影片罪證確鑿，夫妻倆在扭曲的性教育中身體力行，強迫未成年孩子一起玩4P，淫亂程度令人不寒而慄。事件之所以曝光是因為安德烈主動報警，稱女兒遭一名22歲陌生男子強暴，然而，女童卻意外向警方透露父母親的惡行，才徹底瓦解這對夫妻打造的「性實驗」帝國。