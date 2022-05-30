疫情大爆發，民眾在家的時間拉長，擁有庭院景觀、大量植栽規劃的產品大受青睞。「見縫插綠」！豪宅建商紛以開放空間銜接周圍的大片綠意，不僅增進生活品質，更為豪宅增添保值性！以最具指標性的七期為例，如府會公園旁的「寶璽天睿」、秋紅谷旁的「寶輝秋紅谷」、文心森林公園旁的「雙橡園1617」都是見縫插綠的代表案例。

根據GOOGLE MAP最新的「COVID-19 社區人流趨勢報告」顯示，截至5/21，住宅區的人流相較上月提升10％，公園綠地與上月相比人潮則減少了32％，顯示疫情升溫確實增加民眾在家的時間，且外出踏青的比例顯著下降。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，台商近年來大量回流，自住需求的比例攀升，加上疫後民眾在家的時間拉長，對於社區生活品質也有著更高的要求，除了地段與品牌的考量外，擁有景觀、植栽規劃的產品大受市場歡迎。

其中，寶璽建設在景觀設計上向來以無私與共享為出發點，每個建案皆會針對各基地獨有的自然條件進行規劃設計。如七期市政園道旁的「寶璽睿觀」，以廊道、水飛瀑、花階梯、編織石材舖面，將公園綠景延伸至建築當中；「寶璽高第」同樣以大量退縮的開放空間，連結文心森林公園、萬壽公園形成罕見的都市綠軸。

位在府會園道的「寶璽天睿」，請來致力環境和建築和諧共存的加拿大地標建築大師Michael Green巧妙地將建築退縮27米，前院種植九芎、鳳凰木、水杉、青楓、落羽松等多棵筆直大樹；由亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design設計的綠色迎賓車道與市政公園綠意相互呼應；景觀廊道更由日本空間大師「片山正通」帶領Wonderwall團隊打造，是台中首宗住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例，處處細節展現出寶璽對於每件作品的高度重視。「寶璽天睿」落成後屢傳高價交易，連兩年穩居億元級豪宅交易最多的個案。

此外，10多年來聚焦七期新市政中心、國家歌劇院周邊推案的寶輝建設，力邀哈佛大學林園景觀大師Michael Blier，在沿著市政北六路到國家歌劇院四周，認養「中櫸園林蔭大道」為台中市容貢獻一份心力。

龍寶「心臻邸」，臨路退縮約19米塑造開放式公園步道；龍寶「謙臻邸」、「誠臻邸」兩案更共同串連出百米的城市綠廊，成為七期新市政中心難得的風景。

位於七期南側文心森林公園旁的「雙橡園1617」，在廣達1,617坪的基地中，退縮設計出1,200坪大花園且有120米的落羽松大道，預售期以均價55.4萬元，保持七期南側成屋最高價至今。