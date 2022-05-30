女星大S（徐熙媛）去年11月跟汪小菲離婚，恢單3個多月再嫁舊愛「酷龍」具俊曄，展開另一段新生活，今（30日）卻被前夫爆料「月花1百萬吃違禁藥」；除了大S經紀人出聲否認，S媽也難過地批汪小菲，並替女兒解釋吃藥的原因。

汪小菲和大S離婚半年，今（30日）無預警在微博爆料前妻大S「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣，她幾次精神出現狀況都是本人在旁搶救」，僅管PO文不到5分鐘就刪除，仍被截圖廣傳，引起外界熱議。

面對汪小菲的指控，大S經紀人稍早之前回應：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子。」並透露大S和汪小菲婚後的家中的開銷都是兩人平分，「那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」

根據《聯合報》報導，S媽哽咽地說汪小菲心虛才會刪文，也表示自家人不會做違法事，「他（汪小菲）要損人也不需要損到這樣，當初熙媛也願意祝福他，我也在媒體面前多次袒護他，他真的讓我傷心了」，更爆料大S生子後因癲癇復發而長期吃藥，心疼女兒被前夫攻擊。

汪小菲除了爆料大S有在吃藥，還揭露離婚的內幕：「2020年七月我自己隔離回大陸，二月回到台灣隔離就收到徐熙媛要離婚的要求」，他以為極力挽回就沒事，所以再回北京隔離，想不到五、六月時因不滿無法帶孩子回北京，所以在微博暴走PO怒懟台灣抗疫的貼文，結果隔日被大S再提離婚，令汪小菲感到火大：「在此期間，本人被多次被通知回去辦離婚，也多次挽留，這期間我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！我實在無法忍受於10月底再次回台灣談離婚！」而該文目前已消失。