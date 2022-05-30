新北國王籃球隊成軍的第一個賽季例行賽落幕，準備迎接季後賽的挑戰，首輪新莊體育館主場賽事G3、G4售票將在31日中午12點起開放季票持有者優先購買，6月1日晚間8點全面開放售票，在此號召球迷與禁衛軍齊心「Take the Throne」，進到新莊城堡穿上「123KINGS」應援Tee，一起爭奪屬於我們的王位！

成軍的第一個賽季，球迷們與新北國王共同創造了許多難忘的回憶，隊史最長7連勝，成就本季第一支取得季後賽門票球隊，雖然後續的傷兵困擾的低潮，以第4名結束賽季，不過新北國王也已經準備好了！完全體的陣容進軍季後賽，面對頭號種子新竹街口攻城獅，將在6月9日G3與6月11日G4（如有需要）新莊體育館，為新北市而戰！

新北國王季後賽主場賽事門票將在31日中午12點ibon售票系統率先開放VIP區季票持有者購票，6月1日上午則是A、B區季票持有者優先購票時段，晚上8點全面開放售票。

購買季後賽首輪VIP區、A區、B區球迷，進場可獲得新北國王加油口號「123KINGS」應援Tee，與新北國王一同宣示開戰，全區球迷皆可獲得季後賽限定版拍拍扇！詳細購票規定與其他相關活動贈品，請鎖定新北國王官方社群與ibon售票系統。