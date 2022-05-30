評級機構穆迪表示，受新冠疫情相關影響、房地產市場低迷以及地緣政治緊張局勢加劇，將令中國增長放緩，故對今年中國GDP增長預測由5.2％下調至4.5％，預計2023年回升至5.3％。

穆迪報告表示，大陸的應對政策，將側重於增長和穩定，而更多的國家支出可能用於基礎設施，同時提供更強大的信貸和額外的監管放寬。然而，財政和貨幣政策支持的規模將保持適度，對增長的影響將是漸進式，但也會增加民營企業和小型企業的壓力。

穆迪還表示，經濟前景不明朗加上疲弱的經營環境，將會抑制企業舉債用以投資的意願。

此外，大陸房地產低迷導致建築活動疲軟，開發商避險情緒上升、違約風險增加，抵押貸款需求萎縮，穆迪將維持對大陸房地產行業的負面展望。

穆迪副總裁兼高級信貸官Lillian Li表示，預計下半年固定資產投資將回升，而商品需求恢復和人民幣疲軟應該會支持出口增長，但只有在病毒擔憂消退和限制放鬆的情況下，消費才會增強。