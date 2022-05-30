監察院今為新任副院長李鴻鈞舉辦就職歡迎會，李鴻鈞坦言，在這位子緊張又徬徨，他感謝蔡英文總統對他的信任，將會全力以赴、榮辱與共；監察院院長陳菊致詞肯定李鴻鈞的專業能力，也特別點名感謝親民黨主席宋楚瑜的割愛，以及立院前院長王金平、民進黨總召柯建銘及多數立委，共同促成此起任命。

李鴻鈞表示，感謝總統對他的信任，提名他挑戰監察院的位置，也感謝立院的支持以及對他的認同，他笑稱，監察院、立法院只隔一條鎮江街，在立法院他是老兵，跨過一條街變成新兵、五味雜陳，更應該好好努力做好他的工作，俗語稱天下米一個人吃不完、天下事一個人做不完，監委是獨立行使職權，監察院是大家庭榮辱與共。

李鴻鈞強調，副院長懸缺兩年的時間，陳菊扛起很大的責任，現在他進來了，「院長有什麼事盡量交代」，他會盡量分擔，該做的也將全力以赴，並坦謝家人今天到場參與支持，還有立法院前院長王金平、親民黨主席宋楚瑜以及社會期待等，他將全力以赴。

陳菊表示，監察院副院長懸缺快兩年，感謝總統蔡英文一直在徵求社會不同意見，來遴選最適合人選，當決定提名李鴻鈞時，前立法院長王金平、立法院民進黨團總召柯建銘等人，不分黨派都予以讚聲，當她去拜訪親民黨主席宋楚瑜時，也欣然同意「割愛」李鴻鈞，宋認為只要對國家有幫助，樹立監察院超越黨派、追求中立的立場。

陳菊認為，李鴻鈞曾任5屆立委，參與很多重大法案、公共建設，李鴻鈞都堅持專業優先，重視基層人民權益，更努力推動國會外交，李鴻鈞的問政專業能力受到高度肯定，希望借重李鴻鈞的專業與經驗，以及難能可貴的溝通協調能力，對監察院是階段性新的開始。