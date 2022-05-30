全台房市火熱，甚至連「凶宅」的價格也讓民眾吃驚。有網友分享售屋資訊，一間位於高雄的10年電梯大樓，開頭表明是曾有住戶輕生的事故屋，但卻開價1880萬元，還強調是屋主含淚出售，最低1750萬不二價，讓其他網友看了表示，「鬼都壓不下來的房價」、「我們連浴室都買不起呀」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一則凶宅售屋資訊，內容開頭表明是事故屋，上任租客在浴室輕生，據了解，是一對情侶因想不開在屋內輕生，屋主已於事故發生後請人處理；撇除事故屋的部分，物件格局3房2廳2衛，建物含車位63.702坪，樓層在頂樓28樓，屋齡10年。

近期出現一則凶宅售屋資訊，開價1880萬掀起網友討論。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

由於凶宅普遍給人觀感不佳，心理壓力不小，因此大多價格會較尋常物件低上許多。然而，這間位於高雄的物件，竟然開價1880萬、最低1750萬元不二價，讓原PO直呼太扯，以一年薪水120萬台幣來估算，也要約14年不吃不喝，夫妻一起存也要7年不吃不喝，月薪3萬更是要48年。

文章曝光，引起網友一番熱議，不少網友直呼「有故事的房子，我們連浴室都買不起呀」、「鬼都壓不下來的房價」、「附贈室友，能不貴嗎」、「現在的凶宅是真的凶，價錢凶爆了」、「誰去貢獻一下，再壓低價錢」、「屋主開價比鬼還兇」、「這個價格根本不是凶宅價啊」。