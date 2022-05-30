中央氣象局表示，明天(31日)天氣轉趨不穩定，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，降雨主要集中在中午過後，各地山區、北部、東半部都有午後雷陣雨，宜蘭及大台北地區可能有局部大雨或豪雨，周三梅雨鋒面稍微遠離，不過周六起西南風水氣增多，雨區再擴大，午後雷陣雨會更明顯。

明天(31日)因鋒面接近及西南風影響，水氣增多，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨並有短延時強降雨，大台北地區可能出現局部大雨或豪雨，各地山區及東北部地區也有局部大雨發生的機率；清晨基隆北海岸則有零星短暫陣雨。

氣溫方面，預測明天各地低溫約24到26度，白天高溫北部、東北部及東部地區約29至31度，其他地區約在33至35度，中午前後天氣仍悶熱。

30至31日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至下周一(6月1日至6日)鋒面北抬至東海南部，台灣位於西南風環境內，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴；其中1日至3日午後，北部山區及大台北、東半部地區有局部短暫雷陣雨，而4日至6日水氣稍增，雨區擴大，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨。

6月7日至9日鋒面接近及西南風影響，天氣再變不穩定，中南部地區易有短暫陣雨或雷雨，特別在清晨至上午間由於陸風與盛行西南風輻合效應，降雨機率較高，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。