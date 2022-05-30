中國大陸在不算嚴重的疫情下執行清零政策，嚴重衝擊了經濟與社會生活的正常運行，許多企業因而停工停產，但是卻有一部份與疫情相關的企業在這段時期賺了大錢。據外媒報導，中國今年在新冠病毒檢測、新醫療設施、監測設備和其他抗擊疫情措施上的花費將超過3500億人民幣（合台幣1.5兆元），卻也同時在醫療、科技與建築業製造了大量泡沫。

《路透》引述分析人士指出，大陸疫情相關產業會有多達3000家公司從這次疫情中受益，其中以病毒檢測、醫療設施、監測設備和其他抗擊疫情物資企業受益最多。美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠說：「病毒檢測是中國遏制新冠疫情的主要方法，檢測服務及相關產業正在大賺特賺。」

目前中共官方決定在大城市設立大量常態性核酸檢測點，讓居民在步行15分鐘的距離內就能接受核酸檢測。香港太平基業證券估計，光是這一項計劃就為核酸檢測試劑生產商和供應商創造一個年產值超過150億美元（合台幣4350億元）的巨大市場。

《德國之聲》指出，從2020年新冠疫情爆發以來，核酸檢測的費用不斷下降。目前中國國內核酸檢測的成本價約為每例50美分。

大陸最大的醫療試劑製造商之一的浙江迪安診斷技術公司今年第一季度的利潤增長超過一倍，其營收增長超過60%，達到6.9億美元，其中近一半來自新冠病毒檢測服務，這些收入幾乎百分之百來自中國政府財政開支。

中國《證券時報》報導，上海潤達醫療科技公司在上海封城的4月份當中，每天所做的新冠病毒測試多達40萬個，一個月下來收入超過3000萬美元（合台幣8.7億元）。這類經營檢測器材的公司目前的大幅收益可以持續多久還很難預料，因為防疫措施顯然會與政府財政開支緊密相關。

在監控設備方面，報導說，武漢高德紅外公司和杭州海康威視公司在內的數十家監控和熱成像攝像機製造商，也都從中國政府追蹤新冠病毒感染疫調的設備需求中獲益，武漢高德在2020年光是加班趕制人體測溫儀就讓當年營收翻了一番。

今年大陸企業也申請了至少50項與新冠疫情有關的專利，這些專利發明大多與改造現有的監控攝像頭和平台有關，它們用於追蹤密切接觸者並識別潛在的陽性病例。

另外，為減輕醫療機構負擔，大陸還興建數百家隔離中心與臨時醫院。分析人士估計，今年3月和4月間，由於感染率激增，中國各地總共建造了大約300家臨時的方艙醫院，總共花費超過40億美元。這些方艙醫院當中有1/3是在上海和周邊地區建造的，最近官方媒體還提出要規劃建造永久性方艙醫院，表明對這類建築的需求將長期存在，估計光是今年內這項支出就可能達到150億美元（合台幣4350億元）。