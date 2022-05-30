美國木材價格自3月初來腰斬。專家指聯準會持續升息，讓新冠疫情期間因極寬鬆政策，刺激包括木材等大宗商品價格的上漲走勢開始逆轉。

各國在爆發新冠疫情後實施嚴厲封城措施，導致供應鏈中斷而增加通膨壓力，木價因此飆漲而成為供應問題與通膨走向的領先指標。

遠距離工作模式崛起等因素，使美國人對市郊住宅需求飆升。在營建業帶動下，芝加哥木材期貨價從2020年4月每千板呎約264美元開始飆漲，去年5月初達1,686美元，累漲540％。

但聯準會3月開始升息，並暗示積極升息以抑制通膨，使房貸利率不斷走高，讓人預期房價上漲速度放緩。木價從3月約1464美元開始急跌，到5月25日收約652美元，累跌55％。

據房地美（Freddie Mac）資料，30年期固定房貸利率迄11日止一周全美平均5.3％創2009年7月來新高後，迄25日止一周已下降至5.1％，但仍高於年初的3.1％。

商務部公布4月新屋銷售月跌16.6％創近九年最大跌幅，經季調後折合年率59.1萬戶創2020年4月來最低。美國房市最具指標性意義的獨棟住宅，4月從完工、開工到營建許可均下跌。

木材資訊商Random Lengths指買家減少下單，和木材工廠的木料不斷堆積等因素令木價不斷下跌。

線上木材交易平台MaterialsXchange共同創辦人博克霍爾特（Ash Boeckholt）指去年木材商和建商為滿足市場需求而搶購木料，但今年在憂慮營建需求大減下，許多商家不再像去年那樣搶貨。

John Burns不動產顧問公司最新月度調查，僅12％建材交易商的木料與板材庫存非常緊張，比率遠低去年同期的61％。其研究部主管桑德斯（Matthew Saunders）指供應鏈問題改善，和房貸利率走高降低新屋需求等令木價走跌。