36歲玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出道，以甜美外型與直率個性深受粉絲喜愛；而她3月宣布和愛情長跑7年的導演男友Howard結婚，不到兩個月小倆口便「做人成功」，繼本月8日分享超音波照片後，她昨(29日)又曬出全身孕肚照，表示隆起的腹部藏不住了，瞬間湧入網友的滿滿祝福。

玉兔選在本月8日母親節宣告即將升格人母，在IG流露懷上寶寶的歡喜心得：「是的！我懷孕了。一個小生命醞釀在肚子裡，是件辛苦又幸福的事」，只見玉兔和老公坐在沙發上，老公Howard親密摟住她，並拿著兩人「愛的結晶」超音波照片，玉兔還發限動用英文寫下：「We're having a baby(我們有寶寶了)」。

玉兔昨(29日)又曬出全身孕肚照，畫面中她穿著杏色短洋裝搭配藤編草帽，發文表示：「肚子也快藏不住了，每次產檢看著寶寶一點一點長大，心裡就很滿足」，但見除了腹部隆起外，小腿並沒有出現水腫情況；懷孕前本就皮膚白皙又四肢纖細的她，整個人仍散發青春少女的氣息，看不出已經是一位準媽媽；尤其另一張照片她拉著裙擺，甚至看不太出來她的孕肚，但即將迎來寶貝的幸福洋溢表情完全藏不住。

玉兔除了腹部隆起外，小腿並沒有水腫情況，仍散發青春少女氣息。（圖／取自玉兔IG）

先前，玉兔才在今年3月30日，偕同還是男友Howard到戶政登記結婚，曬出手拿著身分證的合照，還找來MV鬼才導演廖人帥和插畫家Duncan證婚，他們還透露之所以選在那天是因為皆為3月出生，且330諧音帶有想想你的意味存在，這樣便能隨時都想著對方，甜蜜感情羨煞眾人。