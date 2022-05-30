挪威男子職網好手魯德（Casper Ruud）在法國巴黎的魔力還沒消失，今天（30日）在法國網球公開賽男單16強賽6比2、6比3、3比6、6比3擊敗波蘭選手胡卡茲（Hubert Hurkacz），生涯首闖紅土大滿貫男單8強，也再度刷新挪威球員在四大公開賽的最佳成績。

「感覺真好！」魯德在賽後場邊訪問時說道，這場比賽前他才創下打進法網男單16強挪威第一人紀錄，如今再前進到8強，「成為網球四大公開賽單打8強好手是我今年賽季目標。」

魯德晉級路上，第一輪面對生涯最後一次在羅蘭蓋洛斯出賽的法國地主老將松加（Jo-Wilfried Tsonga），挺過四盤激戰前進，第三輪也是經過一場五盤苦戰，才跨過義大利索內戈（Lorenzo Sonego）這關，和胡卡茲都是生涯第一次打法網男單16強，或許是有了許多困難比賽勝出的經驗，第8種子魯德此役掌握度比第12種子胡卡茲好，在龐大壓力下仍能冷靜面對比賽。

才23歲的魯德，是近年在紅土賽事表現穩定的球員之一，生涯8座冠軍有7座來自紅土比賽，而法網也是他個人成績最好的一項四大公開賽，今年之前曾於2019到2021年連三屆進入到第三輪，其他三場四大賽最棒名次是2021年澳網男單16強。