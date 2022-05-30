短短2個交易日，台股累積飆漲超過640點，而且外資也同步買超489億元，台積電連續2天收在當日最高點，5/30收盤價547元也是近一個月以來的高點，台股就此無腦走多了嗎？曾任外資操盤室的張貽程分析師表示，他認為其實有以下幾點可以參考：

第一，外資在台指期貨的淨多單延續力，因為外資在上週五(27日)的淨多單出現翻倍漲，增至9212口，就同時助長禮拜五與禮拜一(30日)的台股，外資兩日合計買超台股479億元，所以當外資認真起來做多，影響力通常不可小覷，外資今年把台股賣下來3000點，短期要買上去做反彈，外資的力量絕對是關鍵，所以今天盤後外資期貨淨多單下降至6992口，若能繼續維持5千口以上的淨多單，台股可望不是逃命波。

第二，台幣續漲力道以及美元指數下跌，而此訊號目前有滯後的效果，因為當上週台股還在跌破16000點時，其實台幣已經轉升好幾天，美元指數也回落至102附近，但是當時的台股還在震盪測試，而這2天的暴漲，很明顯是台幣強勢的滯後效應，所以反過來說，台幣的強弱有先行指標的意味，留意台幣若能不再重貶，台股回升就還有空間可以期待，反之，若台幣反轉為大幅度貶值，就要小心外資轉買為賣。

第三，6月總經消息與市場恐慌的情緒變化，因為現在已經可以預期台灣央行、美國FED等，在6月會繼續緊縮貨幣政策，包含FED更會開始實施縮減資產負債表(縮表)來緊縮銀根，而美國5月CPI通膨率的變化也有影響力，只要市場情緒不被進一步變成恐慌，股市就有機會已經適應下來，然後按照過往的升息循環來緩步上漲，因為2004年與2015年的升息循環股市均上漲，所以值得後續追蹤留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張貽程）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。