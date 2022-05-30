中鋼30日晚間公告，總經理人事異動案，現任總經理王錫欽將於5月31日屆齡退休，繼任人選待大股東經濟部核定，將於中鋼6月17日召開董事會後公布。

對於這項人事案，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼現在正待推動的重要議案，有碳中和離岸風電工程，確實需要相關專業人才，至於誰是新任的總經理，他不清楚，必須尊重大老闆經濟部等相關單位的權責，但希望由內部產生，以激發員工士氣。

據瞭解，中鋼日前提名的董事名單中，尚有翁朝棟、王錫欽、黃建智、楊岳崑等11人，含3席獨立董事。