俄烏雙方在烏東地區展開激烈廝殺，北頓涅茨克(Sievierodonetsk )和西昌斯克（Lysychansk）城市陷入一片火海，境內建築物幾乎全毀，中斷所有水源、電力以及通訊設備。《每日郵報》30日公布一段惹人鼻酸的畫面，一名烏克蘭士兵為了幫助同袍爭取撤退時間，孤軍冒著槍林彈雨穿梭壕溝間，實力懸殊的情況下最後遭砲擊殉國。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)公布一段俄烏雙方在盧甘斯克（Luhansk）地區城鎮新托什基夫西克對峙畫面。無人機從遠處拍下，壕溝內隱身多名俄軍，朝著不遠處一名孤軍奮戰的烏克蘭士兵窮追猛打。據悉他英勇挺身為同袍爭取撤退時間，在兵力懸殊的情況下與俄軍來場激烈廝殺。

雙方近距離你來我往，先是子彈四處亂竄，只見該名烏士兵一會兒找掩護、一會兒找機會射擊，頑強抵抗讓俄軍最終使出手榴彈狂丟猛丟，只見畫面多處爆炸冒出火光夾著滾滾黑煙，烏士兵被擊倒在地，腿部受到波及，即便如此，他仍起身繼續再戰。當俄軍擲出最後一發手榴彈引爆時，場面再也沒有任何動靜，該名烏克蘭士兵宣告陣亡。

報導指出，俄軍30日稱成功攻陷北頓涅茨克(Sievierodonetsk )，該區被視為盧甘斯克最後一個據點。盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）對於本週艱難戰況表示憂心，因為區域內通往外界唯一道路將成為敵軍下一個目標。

文章來源：Ukrainian soldier's heroic last stand against Russian troops who have killed everyone else in his trench is caught on video in bloody fight for Donbas
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