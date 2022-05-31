流行文化日新月異，如小紅書正在爭奪IG與抖音的人氣；之前爆紅的拍照手勢「Gyaru Peace」（倒V）讓許多藝人、網紅爭相模仿，但沒想到的是，短時間內又出現最新的發燒比Ya手勢；近日社群網路上開始流行一種「Loopy Peace」的比Ya手勢，比法是將「V」手勢向後繞、擺在頭頂上；只是這個動作有點考驗人體的肌肉柔軟度，如果患有「肩頸僵硬」毛病的人，要做到恐怕有難度，想跟流行還要注意風險避免受傷。

之前爆紅的拍照手勢「Gyaru Peace」（倒V）讓許多藝人、網紅爭相模仿，連中天美女主播陳諺瑩也跟風，日前曾發文表示：「聽說現在年輕人流行這個手勢。姐也曾經年輕過，想當年日本辣妹正盛行時，日雜裡就一堆這種『倒V照』，配上辣妹的誇張妝容，很有特色！」

陳諺瑩揭露這波流行其實是「復古風」：「沒想到時隔20年（好不想寫這個數字），倒V pose捲土重來，而且還是韓國女團帶起風潮，強調這是個顯瘦pose：手臂往相機延伸比出倒V，看起來手臂超細der！而且把相機的距離拉開，臉也顯小。」；諺瑩表示，中天轉到新媒體後，在鏡頭前的「新嘗試」越來越多元，是適應新媒體浪潮必要的改變；粉絲們看到「主播台下的諺瑩」如此接地氣，紛紛大讚她「這樣也太美！」。

「Loopy Peace」的比Ya手勢成為最新流行。（圖／取自IG）

但流行時尚日新月異，近日在南韓再度流行一種「Loopy Peace」，動作關鍵是將「V」放在頭頂後方，並隱約露出拳頭與「V」手勢。這個最新流行手勢在南韓論壇「the qoo」掀起討論熱潮，據悉它起源於南韓國民卡通《淘氣小企鵝》，因豐富表情及可愛動作引發模仿跟風潮流。

「倒V」手勢之前流行到連少女時代隊長太妍也跟風。（圖／取自太妍IG）

先前爆紅的倒V姿勢曾在韓國偶像間掀起一股風潮，包括少女時代團長太妍也曾玩過這手勢，但搞笑藝人金正久跟風模仿時，卻因此造成關節扭傷和韌帶損傷；對比之下比出「Loopy Peace」的難度也不小，因為動作必須將整隻手放到頭頂後方比動作，對於肩頸僵硬的人要特別小心。