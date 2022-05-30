疫情之後民眾在家的時間拉長，對於社區生活品質也有著更高的要求」。（盧金足攝）

坐擁綠地的建案，深具保值優勢。（盧金足攝）

疫情衝擊民眾生活，避免外出群聚的社區綠地空間，成為住戶放鬆心情的好地方，有的更釋出廊道開放民眾來休閒散步

，台中市7期府會公園旁的「寶璽天睿」；秋紅谷生態公園旁的「寶輝秋紅谷」、聯聚建設「聯聚瑞和大廈」位於秋紅谷生態公園首排；文心森林公園旁「雙橡園1617」加入景觀及植栽元素，開放空間銜接周圍的大片綠意，成為一座城市的吸睛的園藝美景。

「疫情之後民眾在家的時間拉長，對於社區生活品質也有著更高的要求」，住商不動產7期南屯店經理黃盟翔表示，台商大量回流，自住需求的比例攀升不少，除了地段與品牌的考量，擁有庭院景觀、大量植栽規畫的產品大受市場觀迎。

寶璽建設景觀設計的建案，針對各基地獨有的自然條件進行規畫設計，如市政園道旁的「寶璽睿觀」以廊道，水飛瀑

、花階梯、編織石材舖面，將公園綠景延伸至建築當中，以大量退縮的開放空間，連結文心森林公園、萬壽公園形成罕見的都市綠軸。

府會園道1號燙金門牌「寶璽天睿」延請環境和建築和諧共存的加拿大地標建築大師Michael Green，將建築退縮27米，前院種植九芎、鳳凰木、水杉、青楓、落羽松等多棵筆直大樹，室內設計公司Kydo Design設計的綠色迎賓車道與市政公園綠意相互呼應。

景觀廊道由日本空間大師「片山正通」帶領Wonderwall團隊打造，細節展現出寶璽對於每件作品的高度重視。

寶輝建設力邀哈佛大學林園景觀大師Michael Blier，沿著市政北六路到台中國家歌劇院四周，認養「中櫸園林蔭大道」為台中市容貢獻一份心力。

龍寶建設「心臻邸」，臨路退縮約19米塑造開放式公園步道；龍寶「謙臻邸」、「誠臻邸」兩案更共同串連出百米的城市綠廊，成為7期新市政中心難得的風景。

7期南側文心森林公園旁的「雙橡園1617」在廣達1617坪的基地中，退縮設計1200坪大花園」且有120米的落羽松大道，打造出頂級豪宅與頂尖飯店的更優平衡點。