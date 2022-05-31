法國總統馬克宏今天表示，法國記者李克勒-殷姆霍夫在烏克蘭工作時，遭遇俄羅斯攻擊身亡。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）呼籲對他的死亡進行調查。
馬克宏在社群媒體推特（Twitter）發文寫道：「李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）為了呈現戰爭真相而身處烏克蘭。他與被迫逃離俄羅斯轟炸的平民搭乘一輛人道巴士時，受到致命傷害。」
法新社報導，李克勒-殷姆霍夫的雇主、法國BFM電視台（BFM-TV）也證實他遭到殺害。（譯者：張正芊）1110530
法國總統馬克宏今天表示，法國記者李克勒-殷姆霍夫在烏克蘭工作時，遭遇俄羅斯攻擊身亡。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）呼籲對他的死亡進行調查。
馬克宏在社群媒體推特（Twitter）發文寫道：「李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）為了呈現戰爭真相而身處烏克蘭。他與被迫逃離俄羅斯轟炸的平民搭乘一輛人道巴士時，受到致命傷害。」
法新社報導，李克勒-殷姆霍夫的雇主、法國BFM電視台（BFM-TV）也證實他遭到殺害。（譯者：張正芊）1110530
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