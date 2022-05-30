上海商銀榮譽董事長榮鴻慶今年3月3日於睡夢中安詳辭世，享嵩壽百歲，上海商銀為感念榮鴻慶在該行服務超過半世紀，實際帶領營運發展近40年，其中擔任董事長時間長達30年，穩健推進該行業務發展，貢獻卓著，5月30日在台北晶華酒店舉辦緬懷紀念音樂會。

音樂會包括前行政院長陳冲、前金管會副主委李紀珠、晶華酒店董事長潘思亮及財信傳媒集團謝金河董事長等均與會致詞。上海商銀考量近期國內疫情嚴峻，兼顧防疫的需要，紀念音樂會同步採取線上直播的方式，讓更多該行的貴賓及員工可以在線上參與音樂會，金管會黃天牧主委也特別在線上致詞，推崇榮鴻慶先生對台灣金融業長期的付出與貢獻，場面溫馨隆重。

上海商銀常務董事榮康信、也是榮鴻慶長孫，在音樂會現場代表家屬向參與這次活動的長官及貴賓致謝。榮鴻慶於1964年擔任上海商銀董事，開始參與該行董事會，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，開始主持該行的營運與發展，採取穩進積極發展策略，於台灣增設分行，擴大經營規模，並購置台北市民權總行大樓，奠定穩固之發展根基，也捐助設立文教基金會，履行企業社會責任，樹立優良企業形象。

嗣於1991年擔任上海商銀董事長，持續增設分行，建構滬港台「上海銀行」策略聯盟平台，強化兩岸金融業務競爭優勢，布局亞太，拓展國際金融版圖，併購柬埔寨微型金融機構AMK，邁向亞太區域性銀行，同時順應金融科技發展潮流，強化銀行數位金融競爭力，並優化公司治理，推動永續發展，使上海商銀成為台灣市值前50大的優質上市公司，也是全球排名前300大的銀行，大幅提升該行的市場知名度與能見度。

上海商銀強調，榮鴻慶一向珍視員工為銀行最寶貴資產，對待員工如家人，喜愛與員工相聚，經常至各分行巡視，關心員工，激勵員工士氣，積極照顧員工福利，重視員工教育訓練與人才培育，並提供員工認購銀行增資股票，保障員工退休生活，形塑「上海銀行一家親」團結和諧的企業文化，打造幸福企業，凝聚員工向心力，深受員工愛戴。

榮鴻慶更是一位傑出的國際銀行家，也是一位成功的企業家，其經營上海商銀的非凡成就備受國內外肯定與推崇，曾獲英國著名期刊Global Banking & Finance Review評鑑為「台灣最佳銀行董事長」，也獲財訊雜誌頒發「金融奉獻獎」。他在2021年7月卸下上海商銀董事長一職，完成銀行世代傳承，董事會為表彰和推崇榮鴻慶對該行的卓越貢獻，及無私奉獻付出近一甲子，一致通過推舉榮鴻慶為該行榮譽董事長，實至名歸。