立法院三讀通過國務機要費除罪化，當年倒扁行動總指揮施明德今天對這樣的結果表示「無言」。副總指揮簡錫堦砲轟，台灣一再以「歷史共業」替官員脫罪，成為貪汙無罪的代名詞，貽笑國際。

簡錫堦則以瑞典前副總理莫納薩琳為例，曾以公務信用卡，購買巧克力和香菸，被記者指陳其貪汙。莫納薩琳事後雖還了錢，仍不容於瑞典社會，因而辭去副總理職位。

簡錫堦表示，瑞典連貪小錢都不容許，涉貪只能立即辭職，接受調查法辦，維護官箴以清廉稱許。台灣卻一再以「歷史共業」替官員脫罪，成為貪汙無罪的代名詞，貽笑國際。