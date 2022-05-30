端午節將至，高雄市議員吳銘賜日前在服務處等地免費送肉粽、白米、沙拉油等物資，限量5000份，沒想到前一天就開始有人排隊，更令人意外的是，一堆人竟用石頭、瓶蓋、名片等東西卡位，讓吳銘賜看傻眼，直呼「真的很懷疑你們隔天知道誰是誰嗎？」。

吳銘賜在臉書PO出照片，一堆人竟用石頭、瓶蓋、名片等東西卡位排隊。(圖/截自吳銘賜臉書)

吳銘賜日前在臉書公告，於28、29兩日舉辦「111年19次五月節呷肉粽」愛心活動，分別在前鎮、小港、獅甲服務處及憲德宮廟、崗山仔三角公園等6處，免費發放白米三公斤一包、台糖沙拉油一罐、關廟麵一份、肉粽一粒、酸痛貼布2塊。

根據公告，排隊即可領取，5000份發完為止，希望分享給有需要的朋友，不料前一天就開始吸引民眾前來排隊，不過仔細一看發現，大家竟用石頭、瓶蓋、名片等東西放在地上卡位，沿路擺滿整整兩排，形成奇特景象。

吳銘賜則在臉書表示，每到愛心活動前一天，現場總會有這些排隊的小石頭，「真的很懷疑你們隔天真的知道誰是誰嗎？」並強調已聯絡清潔隊全數移除，以現場排隊為準。照片曝光後讓眾人看傻，網友直呼「太誇張了」。