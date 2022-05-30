低薪高房價的大環境讓年輕人哀嘆不敢生，一名髮廊老闆在買下一筆土地後，在實價登錄時浮報成交金額7000萬元，比實際交易價3442萬元多了一倍之多，炒地意圖明顯遭判刑，但近日二審判決定讞，結果卻引起網友一陣訕笑，直呼台灣真是炒房天堂。

新北一名開設美髮店的曲姓男子，2014年以總價3442萬餘元買下深坑區一筆土地，卻在實價登錄時動手腳，浮報成交金額為7000萬元，涉嫌拉抬地價被依偽照文書罪起訴，一審遭判拘役55日後上訴。日前高院二審認定曲男浮報價格過於離譜，觸犯《刑法》使公務員登載不實罪，加重改判3月徒刑，可易科罰金9萬元定讞。

政府喊要打房，但這判決結果讓不少網友大感驚奇，也在PTT引起一陣嘲諷，「加重改判3月徒刑，笑死，然後易科罰金9萬，大笑死」、「我的天，真的打房耶，下手好重XD」、「偽造文書最重可以判五年，結果才三個月笑死XD」、「貪污都除罪了，這罰太重了」、「浮報3558萬而已，重罰9萬是要老董的命嗎」。

也有人無法認同判決結果，質疑是在鼓勵炒地嗎，「炒地的還差這九萬塊？」、「這什麼垃圾國家，這樣爽賺的喔」、「沒人怕吧，賺多少才罰9萬」、「應該只是冰山一角喇，垃圾鬼島不意外」、「差這麼多還重罰三個月，可憐R」、「台灣司法真的沒救了，鼓勵有錢人犯罪」、「台灣真是炒房天堂，對資本家真友善」、「真的該實價課稅了」。

根據中華民國刑法第214條，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。