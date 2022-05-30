對於立法院為前總統陳水扁「量身訂做」，三讀通過將國務機要費除罪化，當年倒扁行動副總指揮林正杰強調，陳水扁的貪污不是只有國務機要費，許多人認為這是扁唯一涉及的案子，這是把扁貪污的事實縮小了。國務機要費只是扁貪污罪中最小的案子，其他的貪污案比這個大很多。

林正杰表示，他贊成立法院為所有首長特支費如何開銷？做一個合理的、制度化的通案規定，卻不贊成為了一個陳水扁「量身訂做」修正法案，這種為了特定對象「量身訂做」的立法或修法都不可以、不妥當，也違反代議政治的原則，但這屆立委已做了很多類似的行為。

他以黨產條例為例，台灣300多個黨，卻只針對國民黨弄了一個條例。他說，如果要幫陳水扁一個人解套，「叫蔡英文特赦就好了，何必搞這一整套」，當初民進黨一再逼前總統馬英九為了和諧要特赦扁，現在民進黨執政「為什麼他們不去逼蔡英文？」

林正杰認為，這是因為扁若被特赦將恢復公民權，會挑戰民進黨其他派系，他們不願意「縱虎歸山」，明明是蔡英文特赦就可天下太平的事情，卻要叫立法院去背這種黑鍋。反而不去處理民代挪用助理費、學校校長涉及營養午餐費等應該要通案解決的問題。