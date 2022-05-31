俄烏戰爭開打逾3個月，由於西方不斷投入資源與金援，致使戰事未如俄羅斯原先預期般速戰速決。對於戰事將如何發展，復旦大學國際問題研究院副院長馮玉軍認為，俄烏衝突是世界秩序發展的重要分水嶺，無論最終進程如何，這場衝突的影響已經顯現出來了。未來一段時間內，「俄羅斯的經濟發展會呈現下降態勢、國際政治體系中的影響力將會大幅度衰退」。

據《中評社》報導，復旦大學俄羅斯中亞研究中心主任馮玉軍近日在「俄烏衝突的影響與啟示」線上論壇表示，影響這場戰爭進程的因素有很多，目前看來雙方進入了相持階段，未來戰場上具體的態勢還很難預測。但是最近由於戰場態勢的變化和整個國際形勢變化，和談陷入了僵局，而且兩國在根本問題上的立場是相左的，很難在短時間之內就取得最終進展。無論最終進程如何，這場衝突的影響已經顯現出來了。

復旦大學國際問題研究院副院長 馮玉軍。(圖/翻攝自 中新網)

馮玉軍認為，從對俄羅斯的影響來看，在經濟制裁的背景之下，未來一段時間內，俄羅斯的經濟發展還會呈現下降態勢。

「俄羅斯未來在世界經濟和國際政治體系中的影響力會大幅度衰退。」馮玉軍直言，如果關注俄羅斯歷史，可以看到每一次對外戰爭的失利都有可能引發俄羅斯國內顛覆性的變化。大國雄心與實力不足之間的張力，會成為影響俄羅斯未來發展的一個非常重要的因素。至於俄烏衝突是不是會引發俄羅斯國內的變化，還需要緊密觀察。