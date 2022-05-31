我準備這本書的時間點，正是全球 COVID-19 大流行期間。病毒一再變異，對醫療系統造成很大的負擔，世界各地的經濟都受到衝擊，而人受感染後的長期後遺症(long- COVID)的影響仍屬未知。這裡所談的胰島素阻抗、代謝症候群和慢性病體質，對於一個人受到 SARS-CoV-2 病毒感染的後果，可以說有決定性的影響。

一般健康的人受到病毒感染，可能是無症狀或輕症。症狀主要如咳嗽、頭痛、疲憊、發燒，和嚴重的流行性感冒差不多，雖然很不舒服，但自然會恢復健康。當然，現在有專家觀察到對腦部和身體各部位可能會有長期影響。對我而言，這離不開血管的發炎反應，而可能和單核球所引發的自體免疫有關。還是一樣地，更需要透過體質調整去因應。

沒那麼健康的人受到感染，可能會發展成所謂的中度症狀，像是肺炎、嚴重咳嗽、發高燒、呼吸困難、失去嗅味覺而需要住院治療；有些人能恢復健康，有些人則會留下長期的後遺症。

至於慢性病、老化的族群，則可能會惡化成需要進加護病房甚至插管治療的重症，像是缺氧、呼吸衰竭、肺纖維化、休克、多重器官衰竭；有些人能恢復、但免不了後遺症，有些則撐不過去而死亡。

從數據來看，一個人如果有過重、憂鬱、焦慮、肥胖、高血壓、糖尿病，也就是從胰島素阻抗延伸出來的各種症狀和疾病，有 15% 的機率會發展成需要住院的重症，甚至死亡。如果沒有這些情況，則只有 0.1% 的機率。可以說，一個人如果本來就不健康，已經有代謝症候群，他感染後的風險比健康的人高出 150 倍。

其實不只 COVID-19 是如此，普通如流行性感冒或其他疾病都是一樣的。一個人如果同時有代謝症候群或其他疾病，重病和死亡風險自然都會提高。這一點正反映了體質對健康，對抗病能力的影響，而是預防醫學可以著手之處。

我們每一位都可以透過飲食和生活習慣的調整來改善體質，將自己從不健康帶回健康。本來遇到疾病可能是重症甚至死亡，但由於體質改善，症狀變得輕微，甚至沒有明顯的症狀也就度過了。

當然我也要提醒：飲食的內容是主要，但不是唯一導致胰島素阻抗的因素。情緒、環境、作息也會刺激胰島素分泌。有些專家認為身體活動量不足、夜間接觸過量藍光、打亂日週期、慢性發炎導致老化或某些基因的影響，也可能導致胰島素阻抗。

另一個和代謝異常相關的因子是皮質醇。皮質醇又稱為壓力荷爾蒙，也會影響血糖的代謝。一個人如果長期處於壓力反應，身體總是在分泌皮質醇，讓血糖上升而不斷刺激胰島素分泌，長期下來也會促進胰島素阻抗。我們如果想要調整體質、控制體重，也不能不留意自己的壓力反應。

我在這裡希望用最直截了當的方式，為困擾現代人的慢性病指出問題所在，然而更重要的是提出一個可以執行的解答，試著從飲食和壓力反應來調整，不再走上通往胰島素阻抗和慢性病的道路。

(本文摘自《療癒的飲食與斷食》/天下生活)