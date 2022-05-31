中國新冠疫情未歇，四月清明節後突然實施封控措施攪亂了ＰＣＢ、散熱族群、網通、組裝代工廠等生產和供貨秩序。

尤其昆山為散熱產業重鎮，配合當地政府政策，封控區內無法開工之外，下游組裝廠到整個供應鏈物流、供料都受到影響，導致四月份散熱族群的營收普遍下滑，在昆山產能占比近二五％的雙鴻四月營收九．六三億元、月減二七．八％、年減六．二％；風扇廠商建準、安力ＫＹ營收分別年減二一．一％、年減六一．六％；尼得科超眾幸好去年有越南廠一期工程的完工，達到分散中國廠區風險的效果，四月營收月增八．五％、年增十七％，顯然受到的衝擊較有限。

原物料回跌 降生產成本

面對封控措施反覆、停工近一個月後，多數散熱廠商在五月終於逐步復工，並將部分訂單遞延至五月後生產，雖然影響到第二季營運表現，但隨著第三季即將迎來傳統旺季，法人樂觀預期，第三季散熱模組需求將快速增溫，成長力道可望更加明顯，在復工產能回溫及傳統旺季的預期帶動下，尼得科超眾股價四月下旬率先表態，探底後快速回升到百元俱樂部；雙鴻及奇鋐近周來更有三％以上的漲幅，在近期台股震盪之際，成為相對抗跌的族群。

說到散熱族群的商機，５Ｇ時代來臨，帶動物聯網、車聯網等使用情境蓬勃發展，各式科技產品舉凡智慧手機、ＮＢ、顯示卡、網通設備、基地台、資料中心、ＨＰＣ，在追求高性能、高功率且薄型化發展的同時，都有著龐大的散熱需求，為的是增強效能及延長機器設備的使用壽命，因此散熱族群扮演著關鍵的角色。散熱零組件與模組當中，多依賴銅、鋁做為主要原物料，據業界分析，銅、鋁占散熱模組成本約三到五成，若產品使用到高階的均熱板（ＶＣ），銅成本的占比還會更高，甚至達五成，顯見原物料走勢會大幅影響散熱族群的營運表現，而國際銅價自二一年一舉飆破十年新高後仍上漲，更在今年三月來到歷史新高，每噸飆破一萬八○○美元，散熱族群得同時面臨原物料上揚以及晶片缺料所苦，更受到外資降評，成本壓力下促使散熱族群對客戶調漲報價，營運才自去年下半年逐月成長。

時間再拉回到現在，近期國際銅價下跌，自高檔回落已跌超過一成，加上新台幣貶值及電競顯示卡供不應求，例如ＡＭＤ顯卡Radeon RX 6000新上市，預估板卡廠也將向散熱廠積極拉貨，將有利於散熱產業第二季及下半年重拾成長動能。

ＰＣ比重不高者得利

今年ＰＣ需求降溫是市場與業者間早就知道的共識，研調機構ＩＤＣ指出，二○二二年ＰＣ需求放緩，台灣ＰＣ市場今年預估年減五．七％，終結連三年的成長態勢，換成高階電競、商用筆電接棒。而電競與商用產品的散熱方案，以風扇來說，就至少使用到兩顆以上，採用熱板的比例也明顯增加，往往使得散熱元件產品單價又比一般ＰＣ用的散熱高出許多，因此散熱廠仍舊看好下半年來自商用與電競ＰＣ、伺服器等成長性，將是支撐一整年營運的主要成長力道。（全文未完）

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