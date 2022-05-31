這一波本土疫情確診人數已逾161萬人，疫情緊繃，人心惶惶，喝防疫茶是普遍的自保之道，防疫茶也成為熱門商品，除了大醫院研發的防疫茶，坊間還有很多中醫診所或中藥行自推的防疫茶，琳瑯滿目。但中醫師發現，其中不乏魚目混珠產品及喝了恐傷身的配方。如何選購中藥防疫茶？每個人都適合喝嗎？

「『防疫茶』之名已經被用得太浮濫了，」長庚體系中醫醫療發展召集人、長庚醫院中醫科主治醫師黃澤宏表示，市售防疫茶五花八門，但有的成分標示不明、有的用了不適當的成分，達不到保健功能還可能傷身。

●如何選購防疫茶？

「第一要了解防疫茶的成分，」黃澤宏說，現在幾乎大街小巷都買得到防疫茶，但真的有保健強身功能嗎？他視訊看診時常有病患詢問防疫茶的問題，也常有病患提到正在吃清冠一號或喝防疫茶，他都請病人拿給他看。

結果發現，很多是打著某某中醫診所或某某中藥行名號自行調配的配方，「像有標榜『清冠一號原處方中藥調劑』的中藥粉，但瓶身完全無成分說明；或一大袋包裝好的單包中藥材，但病人完全不清楚內容物為何，包裝袋上也沒有標示，」他說，還有民眾拿著不知來源的影印手寫藥單，詢問能不能去抓藥煮來喝。

「這個影印的藥單，我看了嚇一大跳，用的藥材竟然有麻黃跟石膏。麻黃有麻黃鹼，有人喝了會胸悶心悸；石膏則是常用來退燒，整劑藥方根本不能拿來日常保健喝。」黃澤宏說，即使影印藥單四處分送的人是出於好意，卻將使用者置於險地；如果是商家四處分送，則有藉機發疫情財之嫌。

他說，防疫茶的功效大致涵括三個面向，一是有清熱的效果，用現代醫學的用語叫做「抗發炎」；二是有免疫調節的功用，中醫叫做補氣，通俗來講就是增加免疫力；三是有抗病毒的作用。「但中藥裡面，很多藥材都有相同的功用，中醫師會視用途決定使用哪個藥材。」

他舉例，比如同樣是清熱解毒，治病用的清冠一號用的是魚腥草、板藍根、黃芩，保健用的長庚益氣飲用的是紫蘇、薄荷、桑葉，「魚腥草與桑葉都是涼性的藥，然而魚腥草更涼效果也更強，正常人沒事一直吃魚腥草容易拉肚子，但喝桑葉不會有這個問題。

「所以對任何宣稱是防疫茶的產品，購買前應花點時間了解，配方成分，是用哪些中藥材組成，」黃澤宏說，如果能夠再做點功課，上網稍微了解一下每個藥材的藥性更好。對中醫藥有基本概念，更有辨別能力，可大致從配方了解各款防疫茶的架構及藥性，知道適合不適合當下自己的身體狀況，否則達不到保健效果反而傷身。」

●配方及劑量攸關用途

黃澤宏指出，人的身體健康分三種狀態：健康（未病）、亞健康（將病）、罹病（已病），健康的人沒有治療的需求，就不必服用清冠一號，可選擇適合的防疫茶保健；亞健康的人可能一點小感冒的症狀如咳嗽，但沒有發燒、喉嚨痛，這或許就是所謂的輕症或無症狀，如果平日身體抵抗力還不錯，可能多休息多喝開水就好。

但已經生病了，喉嚨痛、發燒、有痰、全身痠痛者，「這個時候就需要用比較大劑量或者是比較重的藥才能有治療的效果，清冠一號就是用這在階段。」

用途不同，使用藥材分量也會不同，「每味藥材的劑量也關係防疫茶的用途，」黃澤宏說，同樣的藥材，劑量怎麼放很重要，很多防疫中藥方都有黃耆，淺顯的說，黃耆是補氣藥，如果藥方以預防保健為目的，黃耆分量通常不會多；坊間常用來治感冒的「玉屏風散」，成分包括黃耆、白朮、防風，裡面黃耆分量就比較重，不適合沒事常吃。

疫情嚴峻，坊間出現各式各樣防疫茶產品，中醫師提醒，選購先了解成分。(示意圖/Shutterstock)

●如何知道自己適不適合喝防疫茶？有自判體質的方法嗎？

民眾如果沒看中醫師，有沒有方法研判自己體質是熱是寒？適不適合喝防疫茶？

「體質寒熱是大方向，但五臟可能寒熱不一樣，」恩主公醫院中醫內科主任廖唯宇說，五臟六腑各有寒熱，有很多排列組合，情況複雜，單單討論體質寒熱容易失真，因此想知道自己適不適合喝中藥茶飲，最好的方式是請中醫師評估。尤其以對抗新冠肺炎為目的的防疫茶大都針對「肺熱脾寒」的體質設計，所以需要醫師判定，一個人如果肺太寒、脾太熱，就不適合喝防疫茶。

以國家中醫藥研究所防疫茶為例，黃怡嘉提醒，配方中的黃耆主要作用是補氣，肝火比較旺的人喝後可能火氣大、感覺口乾舌燥，如果有這種情況，建議減量勿多喝，或找中醫師開立適合配方。另防疫茶旨在提升免疫力，因此病毒性肝炎及自體免疫疾病患者如全身性紅斑性狼瘡不宜使用。

黃澤宏也提醒，如果身體已經有一點傷風感冒的情況，表示身體已經有一點發炎反應，不適合吃太多補氣藥，以免加重發炎反應。另桑葉、薄荷有利尿作用，太晚半夜起來上廁所喝影響睡眠，對老人家也有夜尿的困擾，「白天喝就好，不要晚上喝。」

●防疫茶每天可以喝多少？防疫茶不是拿來無限量暢飲的

面對Omicron的強大傳染力，很多民眾每天狂喝防疫茶，到底防疫茶每天可以喝多少？有年齡限制嗎？

國家中醫藥研究所防疫茶建議民眾備妥藥材後在鍋中加水2,000～3,000cc，熬煮後濾出藥汁當日常茶飲用。黃怡嘉說，「濃度不高，日常飲用無妨，不分年齡都可以喝，但不建議在一天比較晚的時間喝，以免有補氣提神之效的黃耆造成晚上精神好、睡不著。」而民眾也不要以為喝了防疫茶就百毒不侵，疫情期間還是要做好個人防護。

廖唯宇表示，防疫茶雖然多使用食品級中藥，「畢竟還是藥，有藥性，久服過量就可能有副作用，並非多喝就是好。」恩主公醫院中醫部部長張晋賢表示，中醫講求陰陽平衡，「免疫力適當就好」。

●防疫茶應該喝多久？

疫情過後能否繼續喝防疫茶，主要看配方。

廖唯宇說，市面上很多防疫茶都是從清冠一號衍生出來的，「就像是清冠一號的親戚，配方大同小異，可能還是偏寒，沒病的狀態下常喝，可能傷腸胃。」另防疫茶有中藥成分，民眾若有服用一般西藥，喝防疫茶應與西藥錯開至少一小時。

黃怡嘉也表示，國家中醫藥研究所防疫茶是現階段因應新冠疫情研發設計的產品，成分中的魚腥草、桑葉、薄荷，清冠一號也有，「所以有其針對性，並不是供民眾長期每天飲用。」