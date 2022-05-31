新肺炎的咳嗽和一般的感冒有甚麼不一樣嗎？ 理論上來說，兩者應該很難用咳嗽的型態去做區分。不過，當侵襲的部位比較偏上呼吸道，又容易是在咽喉部發炎而有相應的輕微脫水現象，患者的確會比較有乾咳及乾痛的感覺。但這個不能拿來做為兩者之間的區別，最好還是用接觸史以及快篩來做分辨會比較好。

新冠肺炎患者除了乾咳之外，也有的人是同時伴有黏稠的痰液。

不過還是要提醒大家，咳痰的時候，要注意痰液的顏色，一般透明或是偏白的顏色比較沒有關係，如果出現深黃色或是黃綠色的時候，需要特別注意是否合併細菌感染。另外，咳嗽或咳痰的時候，都不要過度用力，避免引起黏膜破裂而有痰液血絲的現象。

至於到底要不要咳痰呢？其實除非是嚴重到堵塞呼吸道的膿痰，一般少量的痰其實吞下去由腸胃道消化是沒有關係的。不過有症狀時，可以服用一些止咳化痰藥物，讓身體更舒服，也能好好休息來恢復免疫力。

● 哪些症狀出現、出現多久應該盡快作居家快篩或是就醫呢？

以目前台灣確診率攀升的狀況來看，如果已經有呼吸道症狀或是任何身體不舒服的症狀，其實就可以先在家中自行快篩，不過快篩時，建議讓採檢棒盡量深入鼻子，可以減低偽陰性。

萬一出現快篩陽性的話，也不要過度驚慌，畢竟99.7%以上屬於輕症及無症狀。除非您是屬於高風險族群（80歲以上、多重慢性病，癌症化療中、洗腎患者或是其他免疫力低下的族群），那就要多加注意您的血氧、血壓及體溫還有症狀的變化。如果有出現，呼吸急促、胸悶胸痛、意識變化等症狀時，請一定要前往醫院急診尋求協助。

確診者在家照護時，需要隨時注意自己的身體狀況，血氧濃度如果不到90%，心跳超過每分鐘120下、血壓也超過150 mmHg 以上，及體溫持續高燒超過 39 度，都是需要特別小心的情形。

如果出現以上症狀，加上嚴重身體不適，還是建議送醫院。但是可以嘗試先服用退燒藥、大量喝水甚至是呼吸一些高濃度的氧氣，也許這些措施會讓患者比較舒服一些。

面對疫情，大家毋須過度恐慌，平日作好各種基本防疫準備，並提升自我的免疫力，讓自己和家人可以更好地度過這一段比較動盪的時刻。