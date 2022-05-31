政府頻頻祭出打房政策，加上疫情大爆發，多數民眾減少出門看屋影響，近期房市有降溫跡象，根據統計今年4月六都移轉棟數共2萬2439棟，月減11.2%、年減0.4%。有網友在臉書粉專《靠北建商2.0》發文指出，他發現台中路邊貼賣屋傳單的跡象越來越多，引發其他網友熱議。專家則指出 ，台中房市本來就有供過於求的問題，並直指房市正被凌遲，未來急著賣屋的投資客會越來越多。

原PO表示，「台中目前二手屋怎麼好像開始在拋售了？路邊貼傳單越來越多了，要開始拋售逃難潮了嗎？」其他網友則表示「對耶你這麼一說，我家最近收到傳單數量是以前三倍」、「台中本來就是賣壓區高的地方；但也有人認為「這不是拋售潮，只是買氣略為下降，物件還是要曝光的方式之一，開價依然頂天」、「目前是賣不掉加價賣，傳單多只是表象，央行升息幅度沒拉大前，其實都沒有用」。

房市是否會迎來拋售潮？好房網引述房市專家Sway說法指出，受到打房政策影響，很多投資客搶著下車，以台中為例，當地房市本就有供過於求問題，分析房屋銷售平台上待售件數動輒超過200戶，扣掉重複物件後，約刊登100多戶，而且以預售建案賣壓最重。

Sway強調，房市進入凌遲期，他強調政府與其凌遲房市，不如一刀斃命，而目前房市是「買賣方比氣長」的情況，多數投資客認為逃命時間進入延長賽，各地投資房被大量丟包中，他列舉三種最好殺價，也最容易被買方嫌棄的房屋，包括快要交屋的預售屋、剛交屋卻可能漏水的房子、以及同社區有幾十戶以上拋售的成屋，這幾類房子賣壓最重。

另根據樂屋網統計全台4月網路待售物件，剔除重複物件後，總計有28萬45筆住宅出售，其中以台中市待售達6萬762筆最多，顯示賣壓較為沉重。