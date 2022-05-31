防疫期間，所有健康指引都會建議多吃蔬果，維持良好的維生素Ｃ及植化素等營養來源，就能強化並且平衡免疫力。不過，對部分慢性病或是三高、腸胃不好的人來說，水果怎麼吃、吃哪些種類，才能獲得最大效益又不傷身，也需要適當挑選。專家指出，依體質來分，其實各有不同的最佳吃水果時間表，不妨參考看看。

很多人會問，「水果到底是飯前吃還是飯後吃？」營養師高敏敏指出，其實應該針對每一個人的不同狀態分時間、挑水果吃。像是一般健康者，其實想到就可以吃一些，最好挑選當季新鮮水果，總量則是1個拳頭大或碗裝8分滿，1天吃2~4次即可，不要過量。

至於高血糖者，吃水果更是要注意份量。高敏敏營養師建議，可以在兩餐中間吃，並以低GI、高纖維的水果為主，芭樂、蘋果、小番茄都是好選擇，不但可以避免兩餐之間血糖過低，也能增加飽足感。

此外，腸胃不好的人最好別空腹吃水果，尤其口感較酸，或是像鳳梨、奇異果、檸檬這類有蛋白酶的水果更要避開，否則會刺激胃酸分泌，讓腸胃更不舒服。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

聯安診所楊建華醫師則建議，水果要是吃太多，也會攝取過量果糖，使肝臟在消化代謝時需合成更多的脂質，造成血液中三酸甘油酯上升，因此會建議要把水果份量和正餐做適度的分配。

●膽固醇指數異常、高血壓、腎臟病患 挑選水果很重要

楊建華醫師強調，對於慢性疾病患者來說，挑水果也是重要的學問，吃對種類才能達到蔬果的最佳效果。他指出：

◎高膽固醇者：應避免吃高油脂水果，如榴蓮、酪梨、椰子等。建議選擇具有水溶性纖維質的水果，可以幫助排出不好的膽固醇，例如蘋果、柳橙、梨子等。

◎高血壓者：鈉是造成高血壓的元兇，高血壓患者需要控制鈉的攝取，高鉀食物可以幫助排鈉，如奇異果、香蕉、芭樂、龍眼、椰子都是不錯的選擇。

◎慢性腎臟病者：腎臟功能不好的人鉀排出會有問題，要選擇低鉀的水果，像是蘋果、梨子、柚子。此外，患有腎臟疾病的人不能吃楊桃，因為楊桃中含有一種影響神經傳導的物質，腎臟沒辦法代謝，容易造成昏迷。

醫師指出，無論飯前或是飯後吃，水果跟正餐的量都要一起計算。建議一天水果至少要吃到2-3份，並且不要只單吃1種，應以多樣化2-3種水果去做搭配。

不過要注意的是，如果選擇糖份較高的水果時，吃的份量可以少一點。高敏敏營養師建議，常常蔬果攝取不足的族群，可以用水果代替高熱量的下午茶點心或手搖飲料，就有機會吃到每日必須的份量，對腸道優化、提升免疫力，緩解體內慢性發炎，絕對會有顯著的幫助。