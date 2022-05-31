血液循環不佳者要注意！根據過往研究指出，新冠病毒入侵人體後，將造成身體各處的內皮細胞失能，導致微血管劇烈收縮、甚至阻塞，無論肺部、心臟、腎臟等器官的內皮組織，都可能因病毒感染導致損害。

若本身有抽菸、酗酒等不良嗜好，或罹患心血管疾病、呼吸道疾病或慢性腎臟病者，確診後病情往往容易發展為重症，死亡率可能有提升的風險。因此，平時維持良好的血液循環與血管健康，在疫情期間至關重要。根據相關研究，以下6種措施能夠顯著改善人體的血液循環，有助於將氧氣與營養送至細胞中並帶走多餘廢物：

1. 保持健康體重。

保持健康體重有助促進良好的血液循環。反之，體重過重或BMI過高可能對血液循環不利。《International Journal of Cardiology》研究即指稱，減重可增加體內的「脂聯素」濃度，有助提升過重女性的血管功能。

2. 抽空健走慢跑。

《Circulation》研究表明，定期進行心肺鍛鍊如慢跑，可以保持循環系統的健康。研究指出，無論是輕微的快走或競技型慢跑，皆能提升血管舒張。不僅確保血液循環的暢通，亦可能帶來體力變佳、睡眠品質變好、肌肉攝氧量增加等好處。

3. 定期練習瑜珈。

《European Journal of Preventive Cardiology》刊載研究顯示，瑜珈涉及身體的彎曲與延展，各式動作對血液循環與新陳代謝皆有益處。其中「下犬式」動作透過將臀部與心臟置於頭部上方、增加流向頭部的血液，不失為初學者可嘗試的動作項目。民眾於家中練習瑜珈時，應事先尋求專業教練的指導、避免受傷。

(圖/潮健康提供)

4. 攝取油脂魚類。

美國國家衛生院（NIH）刊載研究表明，油性魚類如鮭魚、沙丁魚或鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，被認為可促進心血管健康，並改善血液循環。對於素食者而言，羽衣甘藍菜則有一定劑量的Omega-3，亦可在生活中搭配其他食物享用。

5. 多加飲用茶類。

同樣發表於《Circulation》的研究指出，紅茶與綠茶中富含抗氧化劑，可促進心血管健康並改善血液循環。另外，飲用茶類可能降低冠狀動脈疾病的發生率，推測為茶葉中的「黃酮類化合物」，與降低身體發炎和氧化應激反應有關。

6. 多吃鐵質食物。

鐵質是人體循環系統中不可或缺的礦物質，亦為「血紅素」的主要來源之一。《International Journal of Preventive Medicine》刊載研究提及，鐵質對於製造紅血球、輸送體內氧氣而言有重要作用，因此可適量攝取富含鐵質的食物如瘦紅肉、菠菜、紅鳳菜、毛豆。

除了採取上述措施，美國醫療機構Cleveland Clinic亦提醒民眾，血液循環不佳者應避免吸菸、過度酗酒，防止血管阻塞，進而造成動脈粥樣硬化、冠心病、肺栓塞等疾病。若自覺手腳冰冷、過度虛弱、膚色蒼白或胸悶胸痛，Cleveland Clinic建議應立即就醫採取治療，避免病情惡化導致嚴重心血管傷害。