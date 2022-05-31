台灣近幾年房價漲幅驚人，讓不少年輕人越看越無力。有網友翻出民國83年房價表，對比之下，雙北精華區近30年都漲超過3倍，且意外的是，當年三重房價竟然強壓板橋和新店，但非精華地區漲幅則十分有限。此外，有網友發現新北市淡水對比過去漲幅相對有限，三芝更是不漲反跌「淡水好慘，根本沒漲多少」、「三芝是少數不漲反跌的」。

這名網友在PTT房屋板貼出《時報周刊》28年前製作的房價表，他根據媽媽早年買房價格和時間判斷，當時房價確實與表格上相差無幾。他對比現在房價，雙北精華區幾乎都有超過3倍的漲幅。

時報周刊民國83年房價表。（圖／翻攝PTT）

但令他意外的是，當年中正區房價竟與萬華差不多，當時台北縣（新北市）三重的房價，竟還超過板橋和新店；此外，非精華地區漲幅則相對有限，讓他感慨「所謂買房首重地點，果然不是沒道理」。

文章曝光，底下留言紛紛感嘆這幾年來房價的變化，「三芝那時跟新莊一樣耶」、「板橋太低了吧，比中和還低」、「原來永和那時就這麼高」、「當年的南港超便宜」、「回不去了」、「板橋整個起飛」、「回到過去我還是買不起信義的房子」。

另外，也有網友發現有部分地區房價不見起色，甚至不漲反跌，「淡水的漲幅好慘」、「淡水好慘，根本沒漲多少」、「淡水老市區現在還是差不多」、「淡水基本上也沒漲」、「就說淡水30年如一日」、「三芝就真的是不進反退」、「三芝是少數不漲反跌的」。