林雨宣拍山區撞車戲。（民視提供）

林雨宣拍山區撞車戲事前超興奮。（民視提供）

林雨宣在民視八點檔 《黃金歲月》 飾演代理孕母黃曉芸，因幫高駿生(王燦飾演)生了小孩，坐月子中開始對小孩及駿生有感情，沒想到最後一次要幫小孩採買奶粉，開車出去發現煞車失靈，為了自保選擇撞上山壁，車子因此爆炸；久違沒有出外景拍攝的林雨宣，一出外景就是大場面，她透露「血液裡可能很M」，所以看到有災難戲的劇本，就相當期待，拍攝前一天還興奮到睡不著覺。

林雨宣表示以前就對災難戲很嚮往，因為以往拍攝沒有遇過，這一次進民視八點檔，還許願期待各種的災難動作戲。而即將播出的這場重頭戲，她前一晚興奮到睡不著，ㄧ直到了拍攝現場，看到現場陰雨陣陣，加上山區的地面都濕漉漉還有大隊人馬嚴陣以待，她才開始緊張了起來，外景導演為了讓林雨宣安心，也坐上車子，讓林雨宣擁有十足的信心。

為了這場在山區爆破的重頭戲，劇組除了有爆破團隊以外，也特別找來報廢的偵防車，讓大家安心「使用」，但林雨宣說很奇妙，坐上車子還很緊張，怕自己操作不當，沒想到導演一上車就說「不急，這一場大家都陪著妳」，她彷彿吃了定心丸；只是車上沒有冷氣，車內有導演跟攝影師，所以當行駛到一半的時候，車內的玻璃開始出現霧氣，導演還幫她擦玻璃，讓她很不好意思。

拍完撞山壁，林雨宣成就感十足，也謝謝劇組把她保護得超級好，直說團隊都很專業，所以她毫髮無傷。她也預告接下來還有許多災難戲，都讓她相當期待。