許多不同年齡層的人都有睡前滑手機的習慣，健康專家與媒體關切這種習慣對身體造成的危害，這讓不少人對於難以戒除這種習慣感到困擾。最近有研究團隊就此問題發表研究結果，發現睡前滑手機對於造成情緒與心理健康的影響似乎沒有想像中嚴重，反而在睡前心情較平靜時進行一些網路互動等社交行為對心理健康有助益，只是這些助益仍必須面對睡眠減少帶來的壞處。有睡前滑手機習慣的人或許可以考慮提前上床，如此可以不必有太多心理負擔，也較不會影響睡眠時間。

神經科學家以動物實驗研究夜間增加光照對神經系統的影響，發現手機等電子裝置發出的藍光會影響腦部特定的神經迴路，睡前滑手機可能誘發抑鬱等症狀問題受到普遍的關注。其原理上是這條起始於視網膜的神經迴路中分佈著一類神經節細胞，這些細胞對光有敏感性，遭到藍光刺激時會將訊號發送到腦中2個與抑鬱症狀關係密切的區域，可能因此誘發心理抑鬱問題。除此之外，睡前滑手機還有影響睡眠時間、擾亂生物時鐘等問題，讓許多戒不掉這個習慣的人每天睡前都在掙扎。

睡前滑手機的習慣會影響睡眠時間，或造成生物時鐘混亂等問題，讓許多戒不掉這個習慣的人每天睡前都在掙扎。（圖／Shutterstock)

最近丹麥哥本哈根大學研究人員在《科學報告》（Scientific Reports）期刊上發表的論文提出一些令人意外的研究結果，它不只否定了睡前滑手機與心理健康不佳之間的關聯，而且還點積極的作用，因為使用智慧手機也是一種廣義的社交行為，對心理健康有相當的益處。

該研究對800名大學生進行追蹤調查，提供他們智慧手機，並以特製的軟件收集他們使用手機的相關數據。在前4個星期的數據紀錄中顯示，每週一到週四的共16日中，受測者報告的睡眠期間紀錄到250000次智慧手機的活動，其中包括接聽電話、發訊息、在社交媒體平臺上發文或點讚等。

神經科學家研究發現，夜間增加光照對神經系統會造成影響，手機等電子裝置發出的藍光尤其會影響腦部特定的神經迴路，睡前滑手機可能誘發抑鬱等症狀問題。（圖／達志影像）

此後持續4個月的智慧手機使用紀錄後，研究人員以問卷評估這些年輕人的心理健康狀況，包括孤獨感、抑鬱症狀、壓力程度、生活滿意度等項目，經過統計分析數據結果後發現，睡覺滑手機與心理壓力、孤獨感和生活滿意度的變化並沒有明確關聯。調查結果甚至還顯示，睡前頻繁滑手機者比不滑手機的抑鬱症狀還更低一些。只有因滑手機導致睡眠少於6小時的受測者，在調查初期的抑鬱與心理壓力略高，在此後4個月追蹤訪查中則完全未顯示睡前滑手機與心理抑鬱有明確的關聯。

研究推測，這種微弱的變化可能是因為使用手機的過程類似一種有益心理健康的社交活動，而對於這次研究的大學生參與者來說，社交與人際互動對其心理健康非常重要，因此就算儘管睡前滑手機影響正常睡眠，但社交接觸的有益影響可能會抵消一部分負面後果。

睡前使用手機的研究發現，進行與社交相關的活動可以降低焦慮，反而是進行娛樂與購物會提高焦慮感。（圖／達志影像)

研究論文還臆測道，先前美國曾對300名智慧手機深度用戶進行調查研究時也發現，心理焦慮與滑手機的內容有關，透過手機讀取新聞、進行娛樂與消費等活動比較容易引發心理焦慮，而如果在網路進行社交互動，比較看不出與心理焦慮間的關聯。因此丹麥研究團隊也打算進一步調查睡前滑手機的活動類型對心理健康可能造成的不同影響。

總之，睡前滑手機可能擾亂睡眠，但良性的社交互動可能會抵消一部分負面後果，對待睡前滑手機的習慣不必那麼擔憂。如果不想影響睡眠時間，也許可以考慮早點躺到床上。