「豐邑PARK ONE」位在水湳園區的接待中心，特殊造型美景，吸引很多網美來拍照。（盧金足攝）

水湳經貿園區的亮點中央公園，面積高達67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為台中的「綠寶石」。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

水湳特區環繞肥沃如新月灣的建案估計將達20棟，總推案量2000多億元，超高含金量的建設，也將改寫台中天際線。（盧金足攝）

「30年前的在地圖，30年後的在地上！」建設到位是一座城市進步里程碑，產業與商業、服務業帶動經濟，被視為台中市新興蛋黃區的水湳經貿園區，受矚目綠美圖近日上梁，全台首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，與占地67公頃的中央公園，綠地都市之肺的黃金地段，環繞肥沃新月灣的建案估計將達20棟，總推案量2000多億元，超高含金量的建設，將改寫台中天際線。

萬群地產開發董事長謝坤成表示，地方首長為民意所託，也深諳政績才是獲肯定的硬道理，努力發展都市，注重產業

、服務業、商業，以前常說的「北漂」，但隨著消費高、房價高、支出高，反而出現「南漂」潮，回歸到中南部成家立業，30年前的計畫在地圖紙上談兵，現在經過30年後，計畫實現矗立城市，建設紛紛到位。

全台首座美術館與圖書館共構的世界級地標建築「台中綠美圖」，日前由市長盧秀燕率領市府團隊，邀請建築工程團隊、美術界及圖書館界專家及相關單位代表參與上梁典禮。

「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世、西澤立衛組成的SANAA建築師事務所，和台灣劉培森建築師事務所跨國合作、操刀設計，2019年9月開工動土；這座「公園中的圖書館、森林中的美術館」承載著有市民的期待，也是全台目光焦點，綠美圖完工後，將帶給台中市民全新的藝文空間。

水湳經貿園區的亮點還有中央公園，面積高達67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，台中的「綠寶石」，以「智慧

、低碳、 創新」原則規畫，除保留原有1000多棵樹木，再增植1萬棵以上原生樹種，同時設置5座滯洪池，保留生物多樣性同時平衡景觀。

中央公園由法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm與台灣團隊「劉培森建築師事務所」聯手設計打造，歷經10年努力終於正式啟用。

水湳機場原址重新規畫，打破以往機場水泥單一且硬鋪面的地貌，重新復育現地成為多樣化地景及生物棲地的都市綠洲，兼顧寧靜舒適、生態、景觀、滯洪、減災、減碳及遊憩等複合功能，達到世界級的智慧型生態公園；台中綠肺「中央公園」還有網美景點「抹茶湖」，可眺望科湳愛琴橋。

搶頭彩在水湳特區進場的「豐邑PARK ONE」，房價也為該區域起定錨效應，謝坤成指出，「豐邑PARK ONE」，位於水湳經貿園區文商段約25公頃，全區只規畫約20棟住宅建築，998坪基地規畫地上34層、地下7層，1樓為店面，2至5樓商辦，3樓為公設層，特別為商辦與住宅區分電梯動線，宜居大陽台等特色，與世界級地標為鄰，引綠意美景入室，打造時尚健康宅。

看好水湳發展，謝坤成直言，「將來價格比7期高」，水湳經貿園區提供近70公頃綠地給這座城市，而且重畫區最佳的價值之一就是綠地，被譽為台中市「下一個7期」，園區內重大建設包括中央公園、會展中心、綠美圖，中台灣電影中心

、水湳轉運站、台灣智慧營運塔智慧塔等，在其他地方「奢侈」的綠地，在水湳是園區的最大優勢。

「商業、觀光、新創！」謝坤成說，水湳榮景就像中科一樣挹注活力，以就業人口而言，中科有5萬名就業人數，有效經濟人口1個人可養3人，中科5萬人意即帶動10萬到15萬人口的消費經濟量能。

水湳的價值，在於台中市府投資城市，城市將來才會有價值，謝坤成強調，城市有發展的好價值，產業才會來，台中市近年來招商引資由人口紅利與就業機會見出驚人績效，以前雖常因「重北輕南忘台中」，但台中市掌握城市品質、人力品質，高科技和傳產百花齊放，人力品質和文化素質相輝映。

台中市展現一系列產業競爭力，依據經濟部最新的統計資料顯示，今年第1季的8項重大經濟指標穩居全台之冠，台中市經濟一路長紅，已營造出自己的城市品牌。