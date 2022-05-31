【愛傳媒朱國珍專欄】我小時候沒那麼喜歡讀書，最常翻閱的是黃頁電話簿，那時候的電話簿有半個枕頭那麼大，抱起來很有成就感。黃頁電話簿教會我的是跨界思考，從基隆到屏東，從嬰兒用品店到棺材店。如果按照姓名筆畫搜尋，還會發現臺灣同名同姓的人好幾頁都翻不完。

我沒想到長大以後會以推廣閱讀為職志，無論是教書、寫作都與讀書有關。每次讀完一本書，我衷心感謝作者讓我站上巨人的肩膀，將視野放大到更遠的地方。如果能更具體地分享閱讀，那真是歡欣無比的成就！因此我非常高興「讀書」與「分享」能夠在電視節目《讀力創作》獲得雙重滿足，雖然準備工作辛苦費時，但是每次與各界來賓談完一本書，都彷彿在知識領域淘金成功，能量富足充滿，讓我每次錄影結束絲毫不感覺疲累，反而更像是充電百分百。

最近幾次介紹的書籍都與原住民族有關，最特殊的一次是邀請到阿美族祭師巴奈・母路在現場帶領大家舉行告靈式。

這是我第一次參與祭儀，聽著巴奈老師輕柔地miluku（說；歌），並配合動作以手指酒盅並且沾灑祭酒拋擲。祭儀舉行前，巴奈老師特別提醒「心裡要充滿乾淨」，當時我還好奇思索：「不乾淨的是什麼呢？」也因此更加謹慎專注參與儀式。過程中，我想到逝去的外公外婆，希望他們在天上能收到這份祝禱（外公外婆是太魯閣族，和阿美族語言不同），但是我相信任何祝福都能消泯語言界線。在第三次祝禱時，逝去已久的姨父、表弟突然浮現在意識裡，我清楚感覺到他們在微笑，歡喜迎接告靈祝禱，透過祭儀的神聖。

更奇妙的是經過祝禱的米酒嘗起來只有甘甜，絲毫不覺辛辣。我原本擔心自己酒量不好，喝一口酒都有可能讓我起酒疹或起腦霧，然而祝禱儀式結束時喝下去的那一小杯「路」的媒介之後順錄五十分鐘結束，現場與談人充分發揮，讓這集節目精彩好看，也驗證了告靈式的圓滿。

最近幾集的節目內容都讓我收穫豐富，無論是《穿越臺灣趣歷史》裡透過賴祥蔚教授考證到我從未聽聞過的宜蘭猴猴族、小琉球原住民族、以及後山淨土的花東竟然是當年北洋艦隊首次兩棲登陸作戰的場域。

或是意外發現《我長在打開的樹洞》作者程廷是我姨媽家隔壁的鄰居，我帶小壯丁在姨媽家游泳池玩水時就正對著他家後院。我開玩笑對程廷說：「我們十幾年前應該就見過面了，我常在游泳時看到一個男孩到後院曬衣服。」

以及促成我決定來趟台東池上輕旅行，生平第一次在池上慢遊，親自感受好山好水好鄰居以及大坡池的人間照影，透過馬翊航《山地話/珊蒂化》裡不斷投射的家族與身分探問。

接下來我們還會分享夏曼‧藍波安的海洋文學與《看見機會－我在偏鄉十五年》。我的童年寒暑假都在花蓮偏鄉度過，姨媽家門前就是「支亞干大道」，後院走路一個小時就到清水溪；外婆家在鐵道旁，漫長寂寥的暑假讓我們經常對經過的火車車廂揮手，用一知半解的英文大聲吶喊「哈羅」和「埃拉福喲」。

火車引擎隆隆作響，列車長室與車廂人影彷彿縮進火柴盒，一個接著一個，在靠近與遠離的路途中，連結偏鄉與異鄉。它們接下來會經過萬里溪、馬太鞍溪，也許將來有一天會穿越大海抵達更遠的島嶼。

每次火車經過，向旅人揮手只是一個小女孩最單純的祝福。時光擦身而過，悲歡離合何嘗不是！只有祝福是心靈湧泉，讀書分享也是。人生道路上某個階段的陪伴，好比祝福的湧泉，喜愛閱讀正是源源不絕的甘美，持續滋潤灌溉心田。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

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