【愛傳媒藺奕專欄】金曲歌后孫燕姿舉行一場線上演唱會，約莫一個小時的全球觀賞人數就突破兩億；聽說陳奕迅的《孤勇者》在兩岸三地的小學生群體唱開了，歌詞也改成「玩啊，玩啊，這放縱的世界，誰說不寫作業的不算英雄、誰說周末看書的才算英雄……」

我聽Eason的時候我都還沒結婚，今天他四十八歲我聽他的歌依然聽到晨昏。

這一波懷舊經典的線上音樂熱潮來得又快又急，羅大佑、周杰倫、王心凌都榜上有名，有人歸咎是流行音樂人才出現嚴重斷層，我覺得還有一部分原因，苦難面前才能與光同塵。

疫情讓人終於沉靜下來，回頭檢討自己，是否還有熱情、還有火焰，還能燃燒，人總歸是要歌唱的，新的無法超越，經典的也很好。

直到今天，一提起孫燕姿，我都會想起一個帥氣穿丹寧褲的小姑娘，在陰鬱天候下的原野中迎風高歌，她的高音帶著熱帶陽光勾勒樹影的立體線條感，燦如夏花。

周杰倫是一個穿梭在歐洲古堡、老上海灘等各色背景下，「哦呦很屌哦」的說唱家。

孫燕姿發行《天黑黑》那時，我還在適應上海經濟猛爆性起飛的快節奏，正處於很容易被一首歌打動心情的年紀。

深夜應酬在淮海路的KTV包廂裡，聽著倔強嘹亮的歌聲，從她瘦弱的身軀和小兔牙迸發出來，「天黑黑」這句台語像從山岳翻過山峰的海風，幽靈似的召喚你，內心便湧起振翅飛翔的力量。

這些伴隨自己生命成長的經典，常聽常新，每個階段、每個角度，都有不同的答案。

就像再聽《戀曲1990》的羅大佑：「愛情這東西我明白，但永遠是甚麼……」以前我都以為前半句是重點，現在我經常深究是什麼是永遠。

當年的情歌，如今已是生命之歌。

作者為文學奬得主

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