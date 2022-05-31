「你今天吃藥了嗎？」這不是輕視、嘲諷的話，而是特教老師要幫特教學生線上遠端上課時，每天要關心的第一句話。特教老師無奈地說，許多學生上課前都需要吃加強專注力的藥物，「沒吃藥而上遠端課，孩子根本連一分鐘都坐不住。」本來期待疫情減緩後，教育體系能對特殊教育教學方式做出檢討調整，沒想到今年情況更嚴重，許多學生和家長因為疫情無法上治療課，甚至不敢就醫，新冠疫情對特教生的打擊比對一般生更為嚴重。

高雄市立成功特殊教育學校是國小、國中和高職十二年一貫的特殊教育學校，目前約有128名學生、76名教職員工，27年前創校之初以招收高職部及國中部為主，後為因應特教發展政策，全面照顧多重障別、解決學區中、重度障礙學生銜接需求，才開始增設國小部。

記者採訪當天全高雄市已實施居家遠距教學，校內有3位因家長不便照顧、送交校方提供基本照顧的重症學生。到校值班的老師正一邊照顧重症學童，一邊以手機、電腦視訊回答在線上求助的家長們；甚至中午用餐空檔，還要思索如何編輯適性教材、實施個別化教學，才能適合每一位程度不一的學生，煞費苦心。

因家長不便照顧、送交校方提供基本照顧的重症學生，正由老師陪同，與其他同學一起線上教學。（圖／張進安攝）

特教老師小雲（化名）說，線上教學方式對部分特教生而言有諸多限制，包含理解與實際操作面，因此如果有家長可以陪同的學生，就會順便教家長怎麼幫助孩子複習，進行小型試教會，後來發現教會家長省時又有效率，效果也比較顯著。此外實體上課時，特教學生注意力本來就較難集中，線上課程只要孩子「有出現在鏡頭裡」就算不錯，要不斷丟訊息提醒家長，該上課了，另外也會在課堂當中設計小遊戲，遊戲內容也是上課內容，必須完成上課才能進入遊戲，反而讓學生更進入狀況。

特教老師小珍（化名）說，許多特教生依賴每天生活的規律與儀式感，來鞏固內心的安全感，當疫情爆發、每日上下學的規律作息被打亂，很難透過線上教學正常學習。

此外，特教生的學習內容基本上與日常生活的技能培養息息相關，很多時候需要「實作」，例如教學生曬衣服、掃地等，在學校實體教室裡老師可以手把手帶著孩子做，但遠端教學如果沒有家長在旁配合就很難完成，也會面臨家長是否有空、支不支持等困境。

高雄成功特教學校內設置有心理諮商師、社工師、職能治療師、物理治療師、語言治療師等專業人員，協助孩子學習、發展。（圖／高雄成功特教學校提供）

小珍無奈指出，「因材施教」用在特教生身上真的再貼切不過，幾乎每個孩子狀況都不相同，老師需要製作多款教材才行，有的學生家裡連電子設備也沒有，她只能利用下班時間打電話關心，若有家長臨時遇到問題求助，老師的工作時間變成從早到晚，甚至連睡前都還會擔心孩子過得好不好。

她說「我們拚盡全力，就是希望維護特教學生，在疫情期間盡量擁有跟一般生一樣的受教權。」也希望教育體制能夠跟上防疫的節奏，才不會讓停課惡夢每年上演。

但也有特教老師抱怨，實施遠距教學後，除了線上學生需要服務外，還有家長將孩子送到學校，需提供基本照顧。此外，部分家長會用各種理由幫孩子停藥，造成孩子症狀更嚴重，讓特教老師承擔被攻擊、自傷、被告賠償等風險，讓特教老師逐漸成為高危險職業，實在難為。

高雄成功特教學校校長蔡鴻文表示，儘管現在因為疫情期間採取遠距離教學，教師們都會請學生依規定進度在家自修，停課期間任課教師提供數位教材檔案，由導師轉知學生及家長，在家自行學習運用。導師們每天也會關心學生在家學習情形，並告知當天作業進度，學生或家長也可以利用網路或電話與老師保持聯繫。若是家中人力、設備不足，校方也會提供在校基本照顧，請家長們不用擔心。

更多 CTWANT 報導