雷雨訊息這幾天轟炸沒完，小範圍、短時間且不定點，根據最新預報，今仍以陣雨或雷雨機率偏高，且中午過後更明顯。預估不穩定天氣再兩天，2日起轉高溫炎熱，到了端午節（6月3日）連續假期，滯留鋒再度重返，天氣又有轉變。

這波旺盛的對流發展，所到之處不僅下雨，還伴隨雷擊、強風等，今、明兩天天氣仍以這樣的類型為主。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，天氣持續不穩定。

根據最新模式模擬，今滯留鋒接近，受鋒面邊緣影響，各地水氣增多，局部地區持續有陣雨或雷雨機率，午後較大；因無冷空氣介入，各地高溫微降1至3度，白天偏暖熱。各地氣溫：北部23至32度、中部23至34度、南部24至35度、東部22至35度。

周四起（2日）至下周日（5日），滯留鋒走到北部海域徘徊，台灣改受西南季風影響，西南部有短暫雨，雨區擴大。吳德榮特別提醒，台灣處在暖氣團中，「熱如盛夏」，高溫上看36度。